Al bon temps, bona Mona
Milers de lleidatans gaudeixen del Dilluns de Pasqua en parcs, càmpings i zones de pícnic. La prohibició de fer foc a les Basses va tornar a ser ahir objecte de crítiques per part de veïns
El parc de la Mitjana de Lleida va ser ahir una de les ubicacions més freqüentades per famílies i amics de totes les edats per celebrar la mona i aprofitar el bon temps. - JRG
Montoliu de Lleida. No només es van menjar mones durant el dia d’ahir i aquest grup d’amics d’aquest municipi del Segrià va celebrar el Dilluns de Pasqua amb una calçotada. - LAIA PEDRÓS
Tàrrega. L’ajuntament va posar a disposició dels assistents taules, cadires i barbacoes i, per amenitzar la jornada, va oferir jocs infantils fins a l’hora de dinar. - AMADO FORROLLA
Parc de la Mitjana. Petits i adults van menjar les mones de Pasqua ahir a la zona de pícnic d’aquest espai natural al barri de Pardinyes de Lleida. - AMADO FORROLLA
Tàrrega. La capital de l’Urgell obre el càmping municipal per celebrar el dia de la Mona des del 2017 i durant la jornada d’ahir hi van assistir mig miler de persones. - AMADO FORROLLA
Mollerussa. El parc de la Serra es va omplir de veïns de la ciutat i la comarca i el consistori de la capital va habilitar la zona de barbacoes per preparar les viandes. - LAIA PEDRÓS
Les Basses d’Alpicat. Malgrat la prohibició de fer foc, aquesta històrica ubicació per celebrar la Mona a Lleida va reunir diverses desenes de famílies. - JOAN GÓMEZ
Mona al camp. Un grup d’amics de Cervera es van desplaçar ahir amb els seus petits fins a una finca a prop de la Granyanella per dinar i degustar les mones - CARMINA MARIÑACH
Últims preparatius. La pastisseria Agustí de Cervera acabava de preparar ahir al matí les mones de Pasqua per als clients d’última hora - CARMINA MARIÑACH
Cultura popular comestible. La Pastisseria Nicolau de Tàrrega ha dedicat aquest any la seua figura de xocolate inspirada en la cultura popular de la ciutat a l’Home de la Barra - LAIA PEDRÓS
Montferrer. Els veïns d’aquesta població de l’Alt Urgell van celebrar ahir el tradicional Aplec de la Trobada amb un dinar popular que va reunir un centenar de persones - CYNTHIA SANS
Les comarques lleidatanes van celebrar ahir el dia de la Mona, una de les tradicions més esperades de la primavera i que representa la cirereta de la Setmana Santa. Centenars de persones van aprofitar el bon temps –les temperatures es van acostar als 20 graus durant el migdia i la tarda– per menjar les seues mones a l’aire lliure en parcs, càmpings, zones de riu i embassaments i altres entorns rurals. Una de les ubicacions més freqüentades per celebrar la festa va ser de nou el parc de la Mitjana de Lleida, que va reunir desenes de famílies i colles d’amics de totes les edats a la zona de pícnic i lleure infantil. Normalment, les taules a l’ombra solen estar molt demanades, però ahir la majoria dels assistents van optar per disfrutar del sol des de la gespa. D’altra banda, les Basses d’Alpicat, històric lloc de trobada per celebrar la Mona a Lleida, va acollir ahir moltes menys famílies del que havia estat habitual, ja que la Paeria va prohibir un any més encendre focs i utilitzar qualsevol tipus de graella o càmping gas per cuinar els dinars. Per assegurar el compliment d’aquesta mesura, una patrulla de la Guàrdia Urbana informava al llarg del migdia els grups de persones que s’atansaven al recinte. “És injust, lamentable i ridícul”, clamava ahir Juan Pestaña, veí de Lleida, davant de la prohibició. “Ahir [per diumenge] hi havia unes 300 persones fent les seues barbacoes sense cap mena de control. Em sembla molt exagerat que prohibeixin a les famílies portar les seues pròpies graelles i carbó per cuinar, ja que és una cosa que s’ha fet tota la vida”, va assegurar Pestaña, que viu a Lleida des del 1966 i que celebra la Mona a les Basses des de petit.
Malgrat les restriccions, un grup de persones es va atrevir a encendre la seua pròpia graella mitjançant mètodes casolans. La Paeria preveu portar al ple d’aquest divendres l’aprovació de la licitació per explotar i gestionar el futur càmping de les Basses.
A l’Urgell, desenes de persones van omplir ahir diferents espais a l’aire lliure com el parc de l’ermita de Montalbà de Preixana (que també acollia el 53 Aplec de la Sardana); el santuari de la Bovera de Guimerà; i el càmping municipal de Tàrrega, que va reunir més de 500 persones. L’ajuntament de la capital de l’Urgell va posar a disposició dels assistents taules, cadires i barbacoes. Per amenitzar la jornada es van oferir jocs infantils. Tàrrega obre el càmping per celebrar el dia de la Mona des del 2017.