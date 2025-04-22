Els jubilats que aquest mes d’abril cobraran més de 140 euros extra
El complement per reduir la bretxa de gènere es revaloritza el 2025 per a pensionistes amb fills i beneficia tant dones com homes que compleixin els requisits
A partir d’abril de 2025, milers de pensionistes espanyols rebran un increment mensual en les seues prestacions que pot assolir els 143,60 euros extra. Aquest augment correspon al complement per a la reducció de la bretxa de gènere, recentment actualitzat pel Govern, que beneficia els qui perceben pensions contributives i han tingut fills. La mesura, dissenyada per compensar l’impacte que la criança té en les carreres professionals, suposa un suport econòmic significatiu per a molts jubilats en un context de creixent pressió sobre els pressupostos familiars.
Aquesta ajuda addicional no s’ha de confondre amb les tradicionals pagues extraordinàries de juny i desembre. Es tracta d’un complement mensual que se suma automàticament a la pensió ordinària per als qui compleixen els requisits establerts, representant una millora substancial en els ingressos de molts pensionistes. L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) gestiona aquesta prestació, que en molts casos es concedeix sense necessitat de sol·licitud prèvia.
Qui pot accedir al complement per bretxa de gènere?
El complement està dirigit principalment a persones beneficiàries de pensions contributives de jubilació (excepte jubilació parcial), incapacitat permanent o viudetat, sempre que hagin tingut un o més fills i que la pensió s’hagi generat a partir del 4 de febrer de 2021. Encara que inicialment es va concebre com una mesura orientada a les dones -els qui tradicionalment han vist més afectades les seues carreres professionals per la maternitat-, també hi poden accedir els homes en determinades circumstàncies.
En el cas masculí, per tenir dret a aquest complement, han de demostrar que la seua trajectòria laboral es va veure perjudicada pel naixement o adopció dels seus fills. Alternativament, poden rebre el complement si perceben una pensió de viudetat després de la mort de l’altre progenitor i algun dels fills comuns té dret a pensió d’orfandat.
Per verificar si es compleix amb els requisits necessaris, els interessats poden realitzar consultes personalitzades al portal Tu Seguridad Social, utilitzant certificat digital o el sistema Cl@ve. En alguns casos específics, pot ser necessari sol·licitar expressament el reconeixement del complement, encara que generalment es concedeix de forma automàtica.
Quantia del complement el 2025
La revalorització per a aquest any ha establert l’import del complement en 35,90 euros mensuals per cada fill o filla, fins un màxim de quatre. Això significa que els qui n’hagin tingut quatre o més fills rebran 143,60 euros addicionals cada mes, una quantitat que se suma a la seua pensió ordinària sense necessitat de tràmits addicionals en la majoria dels casos.
Aquesta xifra representa un alleujament considerable per a molts jubilats, especialment en un context econòmic marcat per l’increment del cost de la vida. En tractar-se d’un ingrés mensual regular, permet una millor planificació financera i contribueix a millorar la qualitat de vida dels beneficiaris.
La mesura s’emmarca dins dels compromisos del Govern en matèria d’igualtat i forma part de les polítiques orientades a garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions, reconeixent simultàniament el valor social de la criança i cura dels fills.
Origen i evolució del complement per bretxa de gènere
Aquest incentiu econòmic va sorgir com a resposta a una realitat estadística contrastada: les interrupcions o reduccions en la vida laboral relacionades amb la criança afecten de forma desproporcionada a les trajectòries professionals de les dones, el que posteriorment es tradueix en pensions més baixes. Inicialment existia un complement de maternitat, però va ser reformulat el 2021 per adaptar-lo tant a la normativa europea com a les noves realitats socials.
El sistema actual reconeix que, encara que tradicionalment han estat les dones que més han patit les conseqüències laborals de la criança, també existeixen homes les carreres dels quals s’han vist afectades per aquesta circumstància. Per això, el criteri principal no és el gènere sinó l’impacte demostrable que la paternitat o maternitat ha tingut en la vida laboral de la persona.
Des de la seua implementació, el complement ha experimentat revaloritzacions anuals per mantenir el seu poder adquisitiu, en línia amb la política general d’actualització de les pensions conforme a l’IPC.
Com es tramita el complement?
En la majoria dels casos, l’INSS aplica automàticament aquest complement quan reconeix la pensió i verifica que es compleixen els requisits necessaris. No obstant, en situacions específiques -especialment en el cas dels homes que han d’acreditar el perjudici en la seua carrera professional- pot ser necessari sol·licitar-ho expressament.
La gestió es realitza a través de les oficines de la Seguretat Social o mitjançant els canals telemàtics habilitats. És important destacar que, una vegada reconegut, el complement s’incorpora a la pensió de forma permanent i es revaloritza anualment juntament amb la resta de la prestació, segons els criteris establerts per la llei.
Per facilitar l’accés a aquesta ajuda, la Seguretat Social ha habilitat diversos canals d’informació, incloent una secció específica en la seua pàgina web on es detallen els requisits, documentació necessària i procediments per a la seua sol·licitud.