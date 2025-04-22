HISTÒRIA
Lleida recorda amb ‘La columna de los 8.000’ el primer èxode de la Guerra Civil
Entre les activitats organitzades fins al juliol per Memòria Democràtica de la Paeria
L’àrea de Memòria Democràtica de la Paeria relatarà el primer èxode de la Guerra Civil amb dos activitats, en forma d’exposició i de documental, que porten per títol La columna de los 8.000. La mostra narra els fets que van succeir a Extremadura el setembre del 1936, amb textos, fotografies i una selecció d’imatges de les persones que van intentar fugir de l’exèrcit franquista.
L’exposició, que és itinerant, es podrà visitar del 3 al 16 de maig al Centre Extremeny de Lleida i pretén fomentar la investigació i obtenir testimonis en la lluita per la dignificació de les víctimes. Està organitzada pel ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica José González Barrero i la diputació de Badajoz.
D’altra banda, es projectarà el documental del mateix nom, el pròxim 17 de maig, a Screenbox. La cinta, produïda per l’Associació Cultural Mórrimer, també busca rememorar els fets perquè no caiguin en l’oblit i per això es dona veu a testimonis i historiadors.
El regidor de Drets Civils, Roberto Pino, va destacar que les dos activitats s’inclouen en el programa de Memòria Democràtica de la Paeria, que fins al juliol preveu una dotzena de propostes amb l’objectiu de prendre consciència del significat i de la importància de valors com la pau, la justícia o la defensa dels drets humans. Inclou debats, itineraris i la neteja i col·locació de noves llambordes Stolpersteine. Així, del 9 al 12 de maig, tindrà lloc el viatge a Mauthausen per participar en els actes del 80 aniversari de l’alliberament del camp de concentració nazi, amb alumnes d’instituts lleidatans.
Així mateix, aquesta efemèride també es commemorarà a Lleida amb un acte el 5 de maig davant de l’escultura Fita, a Cappont. El programa inclou el debat Els perpetradors de l’Espanya colpista l’estiu i tardor del 1936: qui eren, com s’organitzaven i a qui obeïen? amb David Alegre, el 20 de maig, o l’itinerari Brigades Internacionals, solidaritat en combat el 31 de maig.
La clausura de les activitats es farà el 8 de juliol al pati de l’IEI amb l’espectacle Una revisió de la submissió de la dona durant el règim franquista, una proposta de text i música, a càrrec de Jaume Belló i Pancho Marrodán, amb versos de Rafel de León.