Lleida Televisió surt al carrer per Sant Jordi amb una programació especial
Connexions arreu del territori amb un 'Connecta Lleida Pirineus' més llarg de l'habitual presentat per Mariví Chacón i Judit Montoy
Lleida Televisió oferirà una programació especial amb motiu de la festivitat de Sant Jordi des de la Rambla Ferran, epicentre de la diada a la capital del Segrià. Mariví Chacón i Judit Montoy conduiran un especial Connecta Lleida Pirineus a partir de les 17 h amb connexions en directe arreu del territori i entrevistes a diferents autors a un plató instal·lat per a l'ocasió. Durant més de tres hores, diferents corresponsals ens aproparan les activitats que es duran a terme a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Cervera, Les Borges Blanques i a la zona dels Pirineus i Vall d'Aran.
La programació especial també comptarà amb l'emissió en directe del Notícies Lleida, tant l'edició del migdia (14.00 hores) com la del vespre (20.30 hores), presentat per Aidé Robles i Eva Cortijo. Les dues edicions del Notícies recolliran les activitats més destacades del dia, així com les imatges més curioses de la festa arreu de la província. D'altra banda, el Cafeïna (15.30 hores) i l'A Diari (21.30 hores) també s'enregistraran des de la Rambla Ferran per parlar amb més autors de llibres i alguns dels alcaldes de Lleida perquè ens expliquin com es viu Sant Jordi des de les seves localitats.