Nostradamus va predir la mort del papa Francesc: així és la profecia del 'Papa Negre' i la fi del món
El pontífex va morir aquest dilluns als 88 anys al Vaticà després de tenir un ictus, coincidint amb antigues quartetes que també esmenten al 'Papa Negre' i possibles senyals apocalíptics
La mort del papa Francesc aquest dilluns 21 d’abril de 2025 als seus 88 anys està sent vinculada, com sol passar amb esdeveniments rellevants, a una de les profecies de Nostradamus. La mort de Jorge Mario Bergoglio, ocorregut a les 7:35 (5:35 GMT) en la seua residència de la Casa Santa Marta després de patir un ictus, sembla coincidir amb interpretacions dels textos que l’apotecari i astròleg francès Michel de Nôtre-Dame va escriure el 1555 a la seua obra 'Les profecies’, on esmenta la possible defunció d’un pontífex d’edat avançada.
El camarlenc, el cardenal Kevin Joseph Farrel, va comunicar la notícia amb aquestes paraules: "Amb profund dolor he d’anunciar que el papa Francesc ha mort a les 7:35 hores d’avui, el bisbe de Roma ha tornat a la casa del pare, la seua vida sencera ha estat dedicada servei del Senyor i de la seua Església i ens ha ensenyat el valor de l’evangeli amb fidelitat, valor i amor universal i en manera particular a favor dels més pobres i marginats". El pontífex, que havia estat hospitalitzat recentment en el Gemelli de Roma seguit de dos setmanes de convalescència, va realitzar la seua última aparició pública durant el diumenge de Pasqua per impartir la tradicional benedicció 'Urbi Et Orbi'.
La profecia de Nostradamus sobre la mort del Papa
El cèlebre vident francès va deixar per a la posteritat una col·lecció de 942 quartetes poètiques publicades entre 1555 i 1558, que molts seguidors i intèrprets consideren que han anat complint-se al llarg de la història. La predicció que alguns relacionen amb la mort de Francisco diu així: "Per la mort d’un pontífex molt ancià, serà elegit un romà de bona edat, d’ell es dirà que debilita la seua seu, però molt temps estarà assegut i en activitat mordaç".
Aquesta referència a un "pontífex molt ancià" coincideix amb els 88 anys que tenia Jorge Mario Bergoglio en el moment de la seua mort, circumstància que ha portat a molts a establir la connexió amb les paraules escrites fa gairebé cinc segles. Però com passa amb la majoria de les profecies atribuïdes a Nostradamus, la seua interpretació està subjecta a debat entre escèptics i creients.
El 'Papa Negre' i els senyals de la fi del món
Les quartetes de Nostradamus van més enllà i sembla que també es podrien referir al possible successor de Francesc. Segons algunes interpretacions, l’astròleg francès podria estar esmentant l’anomenat 'Papa Negre' amb aquestes paraules: "No serà el romà pontífex elegit, ni a prop ni lluny no se li farà atenció. Un jove de pell fosca amb l’ajuda del gran rei entregarà la bossa a un altre de color roig".
En l’imaginari popular, l’arribada d’un pontífex d’origen africà o de pell fosca s’ha associat tradicionalment amb senyals apocalíptics. Aquesta creença es veu reforçada per l’existència d’un suposat manuscrit antic del Vaticà en el qual, segons algunes fonts, s’esmenta que "després del papa Francesc, només hi ha dos paraules: Judici Final", suggerint que Bergoglio podria ser l’últim Papa de la història catòlica.
Les profecies de Nostradamus i el seu impacte històric
Michel de Nôtre-Dame, conegut com a Nostradamus, va publicar les seues enigmàtiques prediccions al segle XVI utilitzant un llenguatge deliberadament críptic i ambigu. Al llarg dels segles, els seus seguidors han interpretat aquestes quartetes com anuncis d’esdeveniments tan dispars com la Revolució Francesa, l’ascens de Hitler, els atemptats de l’11 de setembre o diverses catàstrofes naturals.
Els experts en la seua obra assenyalen que la vaguetat dels seus textos permet múltiples interpretacions, el que facilita trobar coincidències amb esdeveniments posteriors. Historiadors i científics solen atribuir aquestes aparents prediccions a un fenomen conegut com a pareidolia retrospectiva, on es busquen patrons en textos ambigus després de conèixer els fets.
Què diu l’Església sobre aquestes profecies?
L’Església Catòlica manté una postura escèptica respecte a les profecies de Nostradamus i altres de similars que anuncien la fi del món o assenyalen a papes concrets. El Vaticà ha recordat en nombroses ocasions que, segons les paraules de Jesús en els evangelis, "ningú no coneix el dia ni l’hora" del final dels temps, per la qual cosa aquestes prediccions contradiuen la doctrina catòlica.
No obstant, existeixen altres profecies de caràcter religiós, com les atribuïdes a Sant Malaquies —que suposadament va enumerar tots els papes fins a la fi del món—, que també han estat objecte d’interès i debat després de la mort de Francesc.
El procés de successió papal que s’acosta
Després de la mort del pontífex, l’Església Catòlica inicia ara el ritual establert per a aquests casos. El cos de Francesc serà exposat a la Basílica de Sant Pere per al comiat dels fidels, després de la qual cosa se celebraran les exèquies solemnes. Posteriorment, els cardenals menors de 80 anys es reuniran en conclave per elegir el nou Papa mitjançant un procés de votació secret a la Capella Sixtina.
Aquest serà el primer conclave del segle XXI celebrat després d’una mort papal, ja que l’anterior pontífex, Benet XVI, va renunciar al càrrec el 2013, un fet pràcticament sense precedents en la història moderna de l’Església. El nou Papa haurà d’afrontar nombrosos desafiaments, com la disminució de fidels en països tradicionalment catòlics, les tensions internes entre sectors progressistes i conservadors, i l’adaptació de la institució al món contemporani.
Mentre la comunitat catòlica mundial plora la pèrdua del seu líder espiritual, les especulacions sobre les profecies de Nostradamus continuaran formant part del relat popular que envolta aquest significatiu esdeveniment històric, independentment de la seua veracitat o rigor interpretatiu.