El te que manté a ratlla la pressió arterial alta i redueix els nivells d’estrès
Aquest remei natural actua com a relaxant natural sobre el sistema nerviós, afavorint la dilatació dels vasos sanguinis i ajudant a controlar els nivells d’estrès diari
La pressió arterial elevada i l’estrès constitueixen una combinació potencialment perillosa per a la salut cardiovascular. Les situacions de preocupació constant poden desencadenar augments en la tensió arterial que, mantinguts en el temps, deriven en hipertensió, una malaltia crònica que afecta milions d’espanyols. Davant d’aquesta problemàtica, cada vegada més persones busquen alternatives naturals que complementin els tractaments mèdics convencionals, sent el te de valeriana un dels remeis més efectius per combatre simultàniament ambdós factors de risc.
La valeriana (Valeriana officinalis) és una planta medicinal l’arrel de la qual s’utilitza tradicionalment per les seues propietats sedants i relaxants. Aquesta herba conté compostos bioactius com l’àcid valerènic i el valerenol, que actuen directament sobre el sistema nerviós central, produint un efecte calmant sense generar dependència. El seu consum en forma d’infusió pot constituir un complement natural eficaç per a persones que busquen controlar els seus nivells d’estrès i, com a conseqüència indirecta, mantenir estable la seua pressió arterial.
Els experts en medicina natural destaquen que, si bé no ha de substituir els tractaments mèdics prescrits per a la hipertensió, aquest remei herbari pot formar part d’un enfocament integral per millorar la salut cardiovascular, especialment en aquells pacients la pressió arterial dels quals es veu afectada per factors psicoemocionals.
Beneficis del te de valeriana per a la salut cardiovascular
El consum regular i moderat de te de valeriana pot contribuir a la salut del sistema circulatori gràcies a diversos mecanismes d’acció. En primer lloc, aquesta infusió afavoreix la vasodilatació mitjançant els seus compostos actius, que relaxen la musculatura llisa de les artèries, reduint així la resistència perifèrica i facilitant la circulació sanguínia sense sobreesforç per al cor.
A més, la seua capacitat per disminuir els nivells de cortisol —l’hormona de l’estrès— juga un paper fonamental en la regulació de la pressió arterial. Quan estem sotmesos a situacions estressants prolongades, el nostre organisme manté elevats els nivells d’aquesta hormona, la qual cosa pot traduir-se en hipertensió. El te de valeriana actua com un adaptogen natural que ajuda el cos a gestionar millor aquestes respostes fisiològiques a l’estrès.
Un altre benefici significatiu és la seua influència positiva sobre la qualitat del son. La falta de descans adequat està directament relacionada amb alteracions en la pressió arterial, i la valeriana ha demostrat ser eficaç per combatre l’insomni d’origen nerviós, facilitant un son reparador que contribueix a normalitzar els paràmetres cardiovasculars.
Efectes específics sobre la hipertensió i l’estrès
Per controlar la pressió arterial, el te de valeriana ofereix múltiples avantatges:
- Relaxació vascular: Els compostos actius presents en la valeriana, com el valerenol i l’àcid valenèric, actuen com a relaxants musculars naturals, afavorint la dilatació dels vasos sanguinis i reduint la tensió a les seues parets, el que contribueix indirectament a disminuir la pressió arterial.
- Regulació de l’estrès: En reduir els nivells de cortisol circulants en l’organisme, aquest te ajuda a controlar un dels principals factors que eleven la tensió arterial de forma aguda i crònica.
- Optimització del descans: Millora la qualitat del son, eliminant factors associats a la hipertensió relacionats amb el descans insuficient, com l’augment del ritme cardíac i la fatiga crònica.
Quant a la seua eficàcia contra l’estrès, la valeriana proporciona:
- Efecte sedant natural: Actua sobre el sistema nerviós central sense generar dependència, reduint la hiperactivitat neuronal i produint una sensació de calma generalitzada.
- Equilibri emocional: Ajuda a disminuir símptomes típics de l’estrès com la irritabilitat, tensió muscular i ansietat, afavorint un estat mental més equilibrat i serè.
- Tractament de l’insomni: Facilita la conciliació del son en persones que pateixen dificultats per dormir relacionades amb preocupacions o ansietat, permetent un descans adequat tant físic com mental.
Com preparar correctament la infusió de valeriana
Per obtenir els màxims beneficis d’aquest remei natural, és important seguir algunes pautes en la seua preparació i consum. Els experts en fitoteràpia recomanen el següent procediment:
Ingredients necessaris:
- Una culleradeta d’arrel seca de valeriana (aproximadament 2-3 grams) o una bosseta comercial de te de valeriana.
- 250 ml d’aigua.
- Opcional: mel o unes gotes de llimó per suavitzar el seu característic sabor terrós.
Passos per a la seua elaboració:
1. Portar l’aigua a punt d’ebullició (100°C).
2. Apartar del foc i incorporar l’arrel seca o la bosseta de te.
3. Deixar en infusió durant 5-10 minuts, tapant el recipient per evitar la pèrdua d’olis essencials volàtils.
4. Colar si s’ha utilitzat l’arrel a granel.
5. Si es desitja, afegir una mica de mel o unes gotes de llimó per millorar el seu sabor, que pot resultar intens per a algunes persones.
Recomanacions de consum i precaucions
Per a un ús segur i eficaç del te de valeriana, els experts en medicina natural recomanen:
- Freqüència òptima: L’ideal és consumir una tassa diària, preferentment a la nit abans de ficar-se al llit, aprofitant així les seues propietats inductores del son és dels seus efectes antiestrès.
- Dosificació adequada: Es recomana no superar les dos tasses diàries, ja que dosis elevades poden provocar somnolència excessiva, marejos o molèsties digestives.
- Contraindicacions importants: Aquesta infusió no està recomanada per a dones embarassades o en període de lactància, persones amb trastorns hepàtics o els qui prenen medicaments sedants o ansiolítics, sense prèvia consulta mèdica.
- Precaucions en la vida diària: Si es consumi durant el dia, és aconsellable evitar la conducció de vehicles o el maneig de maquinària perillosa durant les 2-3 hores posteriors a la seua ingesta, a causa dels seus efectes relaxants que poden disminuir els reflexos i la capacitat de concentració.
Què diu la ciència sobre la valeriana i la pressió arterial?
Nombrosos estudis científics han investigat les propietats de la valeriana, encara que l’evidència sobre els seus efectes directes en la pressió arterial continua sent parcial. Les investigacions més recents suggereixen que els compostos presents en aquesta planta podrien actuar sobre els receptors GABA del cervell, produint un efecte similar al de certs ansiolítics, però sense els seus efectes secundaris ni risc de dependència.
Un estudi publicat en el Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine va demostrar que els extractes de valeriana poden contribuir a reduir l’ansietat i millorar els paràmetres cardiovasculars en situacions d’estrès moderat. Tanmateix, els investigadors coincideixen que són necessaris més assajos clínics a gran escala per confirmar aquests beneficis en pacients hipertensos.
Els professionals sanitaris solen considerar la valeriana com un complement segur per a persones amb hipertensió lleu o moderada, especialment quan aquesta té un component relacionat amb l’estrès, però sempre com a part d’un enfocament integral que inclogui medicació prescrita, dieta adequada i exercici regular.
Alternatives al te de valeriana per controlar la pressió arterial
Encara que el te de valeriana destaca per la seua doble acció sobre la pressió arterial i l’estrès, existeixen altres infusions que també poden resultar beneficioses per a la salut cardiovascular:
- Te d’olivera: Conté oleuropeïna, un compost que ha demostrat efectes antihipertensius en diversos estudis científics.
- Infusió d’arç blanc: Tradicionalment utilitzada per enfortir el cor i regular el ritme cardíac, contribuint indirectament a estabilitzar la pressió arterial.
- Te d’hibisc: Diversos estudis han demostrat la seua capacitat per reduir moderadament la pressió arterial sistòlica i diastòlica després d’un consum regular.
- Infusió de melissa: Encara que menys potent que la valeriana en termes d’efectes sedants, també contribueix a reduir l’estrès i l’ansietat.
Quins altres factors contribueixen a controlar la pressió arterial?
És important recordar que el te de valeriana, com qualsevol remei natural, ha de formar part d’un enfocament integral per al maneig de la hipertensió. Els especialistes en cardiologia recomanen complementar el seu consum amb:
- Seguiment de la dieta DASH, baixa en sodi i rica en potassi, magnesi i calci.
- Pràctica regular d’exercici físic moderat, idealment 30 minuts diaris, cinc dies a la setmana.
- Manteniment d’un pes corporal saludable.
- Limitació del consum d’alcohol i eliminació del tabac.
- Tècniques de gestió de l’estrès com la meditació, el ioga o la respiració conscient.
- Seguiment estricte dels tractaments farmacològics prescrits pel metge.
En conclusió, el te de valeriana representa una opció natural i segura per complementar el tractament de la hipertensió relacionada amb l’estrès, sempre que es consumeixi correctament i no substitueixi les recomanacions mèdiques. La seua doble acció sobre el sistema nerviós i cardiovascular el converteix en un aliat valuós per als qui busquen millorar la seua qualitat de vida i la seua salut general a través de remeis procedents de la naturalesa.