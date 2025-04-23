Amaia Montero deixa de seguir Cayetana Guillén Cuervo després d’anunciar la seua tornada a La Oreja de Van Gogh
L’actriu madrilenya ha demanat disculpes públicament després d’assegurar que la cantant basca tornaria al grup donostiarra, la qual cosa ha provocat una immediata reacció a les xarxes socials
La relació entre Amaia Montero i Cayetana Guillén Cuervo sembla haver entrat en crisi després que l’actriu madrilenya confirmés públicament la tornada de la cantant basca a La Oreja de Van Gogh. Segons diverses fonts, Montero ha deixat de seguir el seu fins ara amiga a Instagram després de les declaracions que aquesta va realitzar ahir a la nit durant la catifa roja dels Premis Talía celebrats a Madrid.
"Jo ho sé des de fa molt, però ella em va demanar que si us plau no ho digués a ningú. Li vaig prometre i no ho vaig dir ni a casa, no ho vaig dir a ningú. Em va dir 'si us plau, pel meu fillol' (...). I no ho vaig explicar a ningú, a ningú", va manifestar Guillén Cuervo als mitjans presents en l’esdeveniment. L’actriu va assegurar que quan Montero li va comunicar la notícia, es va posar "a plorar al telèfon" i que la cantant donostiarra està "molt il·lusionada" i afronta "amb molta cautela" aquesta possible tornada a la formació.
Les declaracions van arribar en un moment especialment delicat, tot just unes setmanes després que Leire Martínez, actual vocalista del grup, anunciés la seua sortida de la banda a l’octubre de 2024 i després de la presentació del seu primer single en solitari.
La reacció immediata d’Amaia Montero
La filtració d’aquesta informació, que segons Guillén Cuervo s’havia de mantenir en estricta confidencialitat, ha provocat una contundent reacció per part d’Amaia Montero. La cantant ha optat per deixar de seguir l’actriu a Instagram, un gest digital que en el context actual equival a un distanciament públic i que ha estat ràpidament detectat per seguidors i mitjans especialitzats.
Aquest moviment en xarxes socials reflecteix el malestar de l’artista davant d’unes declaracions que aparentment no comptaven amb la seua autorització per fer-se públiques, malgrat l’amistat, que fins ara mantenien ambdues celebritats.
El comunicat de disculpa de Cayetana Guillén Cuervo
Conscient de l’enrenou generat i possiblement alertada de l’enuig de la seua amiga, Cayetana Guillén Cuervo ha emès un comunicat oficial a través de les seues xarxes socials en el qual es disculpa per la confusió creada: "Davant de la repercussió de les meues declaracions sobre una suposada tornada d’Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, vull aclarir els fets i demanar disculpes per la confusió que he pogut generar. Res més lluny de la meua intenció".
En la seua nota, la presentadora i actriu intenta explicar el context de les seues paraules: "Des de l’emoció, l’amor i l’admiració profunda que assec per ella, vaig respondre il·lusionada recordant una conversa entre amigues en la qual va expressar el seu desig de tornar a la música, demanant-me que no transcendís, perquè no sabia ni quan ni com". Guillén Cuervo conclou justificant que la seua resposta a la premsa va ser "des de la innocència, la il·lusió i l’amor" que assegui per Montero.
La trajectòria d’Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh
Amaia Montero va ser la veu original de La Oreja de Van Gogh des de la formació del grup en 1996 fins la seua sortida el 2007, quan va decidir emprendre la seua carrera en solitari. Durant la seua etapa amb la banda donostiarra, el grup va assolir un èxit sense precedents en el panorama musical espanyol.
Després de la seua marxa, va ser substituïda per Leire Martínez, que ha romàs com a vocalista fins l’anunci de la seua sortida prevista per a l’octubre de 2024. Aquest canvi ha alimentat des de fa mesos els rumors sobre una possible tornada de Montero a la formació original.
La relació entre Amaia Montero i els seus antics companys de grup ha passat diferents etapes des de la seua separació. Encara que inicialment hi va haver certa tensió, amb el pas dels anys semblava haver-se suavitzat. El moment més recent d’acostament públic es va produir durant l’actuació sorpresa de Montero juntament amb Karol G en el Santiago Bernabéu, un esdeveniment a què Guillén Cuervo va fer referència en les seues declaracions: "Quan va sortir amb Karol G, allò va ser una cosa meravellosa. Espanya li va mostrar el seu amor i jo crec que el van a petar".
Per la seua part, el grup mai no ha tancat la porta a una possible reconciliació, encara que tampoc hi ha hagut confirmacions oficials per part de la banda o de la seua discogràfica sobre la hipotètica tornada de Montero.
La reacció dels seguidors no s’ha fet esperar. Les xarxes socials s’han omplert de missatges tant de suport a Montero com de records de l’etapa daurada del grup. Molts fans expressen la seua il·lusió davant d’una possible tornada de la formació original, encara que també hi ha qui mostra la seua preocupació per la forma en què s’ha filtrat la informació.
De moment, ni Amaia Montero ni els membres de La Oreja de Van Gogh no han realitzat declaracions oficials confirmant o desmentint la informació revelada per Cayetana Guillén Cuervo.