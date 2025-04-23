Li hem preguntat a la IA quin és el millor llibre d’un escriptor de Lleida i la resposta és aquesta
En plena celebració del dia de Sant Jordi, ChatGPT destaca dos joies literàries
ChatGPT, una de les intel·ligències artificials més populars del moment, ha seleccionat l’obra 'Dos taüts negres i dos de blancs' de Pep Coll com la millor recomanació literària d’un autor lleidatà per celebrar el dia de Sant Jordi. Aquesta data, que coincideix amb el dia del llibre a Catalunya, ha motivat la consulta a l’IA sobre quin autor de Lleida mereixeria especial atenció, destacant l’obra de Coll per la seua profunditat narrativa i el seu retrat del món rural pirinenc.
La intel·ligència artificial ha proporcionat una detallada justificació de la seua elecció: "Pep Coll, molt famós per la seua obra relacionada amb el Pirineu i el món rural. La seua novel·la 'Dos taüts negres i dos de blancs' és considerada del millor de la literatura catalana recent". Així mateix, afegeix que "és una novel·la impressionant, profunda, basada en fets reals, que a més retrata com poques la vida rural al Pirineu durant la postguerra. Té intriga, té emoció i una escriptura impecable". L’IA detalla que l’obra està basada en un crim real ocorregut en els anys 40 en el Pallars Sobirà, destacant com Coll aconsegueix reconstruir magistralment el context socioeconòmic de l’època.
ChatGPT també ha esmentat Josep Vallverdú, considerat un autor clàssic en la literatura juvenil catalana, destacant especialment la seua obra "Rovelló" (1969). Aquesta narració, que explica les aventures d’un gos als camps de Lleida, ha transcendit generacions i continua sent una lectura habitual a les escoles catalanes per la seua capacitat per retratar amb tendresa la vida rural des d’una perspectiva animal.
El paper de la intel·ligència artificial com a recomanador cultural
L’ús de la intel·ligència artificial per obtenir recomanacions literàries reflecteix una tendència creixent en la nostra societat. Segons dades recents, el 67% dels ciutadans utilitza algun tipus d’IA en la seua vida quotidiana, ja sigui per resoldre dubtes, planificar viatges o, com en aquest cas, obtenir suggeriments culturals.