PREMSA
SEGRE guanya 2.000 lectors i segueix líder indiscutible
Suma gairebé 50.000 lectors i creix per tercer any consecutiu. Triplica les xifres del seu màxim competidor, ‘La Vanguardia’
L’Estudi General de Mitjans (EGM) corrobora un any més el lideratge absolut del diari SEGRE a la demarcació lleidatana. Segons l’informe donat a conèixer ahir, i que inclou els resultats de la primera onada del 2025 corresponents al període que comprèn d’abril de 2024 a març de 2025, són un total de 49.000 els lectors que opten diàriament per SEGRE per informar-se, dos mil més que en l’última onada. Amb aquestes xifres, el diari se situa en la cinquena posició en el rànquing de diaris més llegits de Catalunya i al lloc número 35 de tot Espanya.
D’aquests 49.000 lectors que acumula SEGRE, 44.000 són de la província de Lleida i els 5.000 restants, d’altres punts d’Espanya. Aquestes xifres suposen més que multiplicar per tres la distància amb el seu més directe competidor, en aquest cas La Vanguardia, que compta amb 14.000 lectors a Ponent, segons el mateix informe de l’EGM.
De manera molt més allunyada i seguits d’aquest últim rotatiu, es troben els mitjans de premsa escrita El Periódico, amb 7.000 lectors; El País, amb 6.000; El Punt Avui, l’Ara i el Regió7, amb 1.000 lectors cada un.
Per la seua part, el suplement dominical de SEGRE, Lectura, manté el nombre de lectors en 24.000, una xifra que no ha fet més que augmentar al llarg de l’últim lustre. Un any més, el Lectura repeteix com la publicació setmanal més llegida a les comarques lleidatanes.
Paral·lelament, el perfil de lectors de SEGRE són majoritàriament homes (un 62,5%, davant un 37,5% de dones) i destaquen les franges d’edat de 65 anys o més (39,4%) i de 45 a 54 anys (24,7%). Així mateix, l’Estudi General de Mitjans assenyala que l’estat civil de la majoria de lectors és casat (63,2%).
Ràdio Lleida manté els seus 17.000 oients
Ràdio Lleida (Cadena SER) manté els seus 17.000 oients a la demarcació, segons l’EGM. D’altra banda, Rac1 per primera vegada supera el milió i el seu programa El món a Rac1 amb Jordi Basté aconsegueix un rècord de 774.000. Finalment, Catalunya Ràdio puja i arriba a un total de 716.000 oients.