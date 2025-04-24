La Faldeta de Fraga: una tradició Festa d'Interès Turístic Nacional a mitja hora de Lleida
L'emblemàtica festa s'expandeix a tres dies per celebrar amb més força la identitat fragatina, amb la Boda Fragatina, homenatges i un concurs d'indumentària que reviuen el llegat de les dones de faldetes
L'emblemàtica celebració del Dia de la Faldeta es prepara per prendre els carrers de Fraga aquest cap de setmana amb un programa ampliat que, per primer cop, inclourà tres jornades completes. La tradicional festa fragatina, distingida com a Festa d'Interès Turístic Nacional, arrencarà demà divendres amb una ronda de jotes a la casa dels nuvis i s'estendrà fins diumenge amb nombroses activitats que busquen exaltar les arrels i tradicions locals d'aquesta localitat oscenca.
La gran novetat d'aquesta edició és l'ampliació de la celebració divendres i dissabte, cosa que permetrà gaudir amb més detall d'esdeveniments com la Boda Fragatina, la visibilitat dels quals ha estat millorada per al delit de veïns i visitants. El programa inclou manifestacions tan rellevants com les deu estampes que recrearan dissabte oficis tradicionals a diferents carrers del nucli antic, el recorregut dels quals culminarà al Cegonyer amb un recital de folk aragonès. Diumenge s'erigeix com el dia gran de la festa, amb la tradicional desfilada, la missa baturra cantada per la Rondalla de la Penya Fragatina, la recreació del retrat dels nuvis i l'emotiu homenatge a les dones de faldetes, figures essencials per al manteniment d'aquesta tradició al llarg dels anys.
Programa complet del Dia de la Faldeta
El divendres 25 començarà aquesta celebració amb la ronda de jotes a casa dels nuvis a les 21:30 hores, amb la participació de la rondalla de la Penya Fragatina. El punt de partida serà la plaça Espanya, des d'on s'iniciarà aquest recorregut emotiu que constitueix un dels primers actes de la Boda Fragatina.
El dissabte 26 l'activitat s'intensifica amb la celebració de les “Estampes típiques” entre les 16.30 i les 20.30 hores. Aquest esdeveniment permetrà als assistents submergir-se a les tradicions locals amb un recorregut que començarà al carrer Major/plaça de Sant Pere i finalitzarà a la plaça del Carbó. A les 17.30 hores es realitzaran visites comentades al pou de gel, un element patrimonial de gran valor històric.
La jornada sabatina també inclourà el Terraceo entre les 18.30 i les 24.00 hores a la plaça Espanya i passeig Barrón Cegonyer, així com el recital folk aragonès Lo més nostre a càrrec de Lorena Margalló i Iván Sampietro a les 21.00 hores. La nit culminarà amb una sessió de DJ que posarà el colofó musical a la jornada.
Diumenge, dia gran de la celebració
La jornada dominical començarà d'hora amb “Despertem el nòvio i la nòvia”, una diana a càrrec de la banda de cornetes i tambors de Fraga que recorrerà els carrers des del barri de Sant Simó a partir de les 8.00 hores. A les 10:00 hores s'obrirà el mercat d'artesania a l'avinguda Reyes Católicos i es disposaran cadires a l'avinguda per gaudir de l'esperada desfilada.
A les 10:30 hores tindrà lloc un dels moments més emblemàtics de la celebració: "Vestim els nòvios", que es desenvoluparà als jardins Joan Carles I. Aquest acte donarà pas a la desfilada que partirà a les 11:00 hores des d'aquests jardins fins a l'església de Sant Pere, on a les 12:00 hores se celebrarà la missa Fragatina.
Després de la missa, tindrà lloc l'animació musical amb la rondalla Amics del Folklore del Baix Cinca i la rondalla de Veterans de la Penya Fragatina, seguida del tradicional llançament de peladilles i confits a la plaça Sant Pere. A les 13.00 hores, la desfilada del seguici nupcial recorrerà el trajecte des de la plaça Sant Pere fins a la plaça Espanya.
L'homenatge a les "dones de faldetes"
Un dels moments més emotius de la jornada serà "El convit del casament" a les 13.15 hores, on es recordarà "les dons de faldetes" amb el tradicional ball del vals corregut a la plaça Espanya. Immediatament després, a les 13.30 hores, es durà a terme "Lo retrato dels nòvios", també a la plaça Espanya.
La tarda dominical inclourà una visita guiada per Fraga a les 17.30 hores des de l'Oficina de Turisme, seguida de l'espectacle "Los tropezantes" d'Almozandía Teatre al parc fluvial a les 18.00 hores. A les 18:30 hores tindrà lloc el solemne homenatge a les dones de faldetes amb la participació de la Penya Fragatina. Durant aquest acte, es farà el sorteig del Dia de la Faldeta i s'oferirà una degustació de productes locals a la plaça Espanya.
El primer concurs d´indumentària tradicional aragonesa
Una de les novetats principals d'aquesta edició és la celebració del primer concurs d'indumentària tradicional aragonesa, que rememora la històrica Festa del Vestit Regional que va tenir lloc a Fraga el 1924. Aquesta iniciativa reflecteix la gran importància que s'atorga al vestit típic en aquesta celebració, peça que lluiran tots els participants durant la desfilada del casament fragatina de diumenge.