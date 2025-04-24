WhatsApp deixarà de funcionar correctament en aquests iPhone a partir del maig del 2025
Aquests dispositius se sumen a la llarga llista que va deixar de ser admesa l'any passat quan els requisits mínims de WhatsApp van augmentar
WhatsApp deixarà de funcionar en diversos models d'iPhone a partir del 5 de maig de 2025. Aquesta decisió afecta principalment els telèfons que no poden actualitzar-se a iOS 15.1, com l'iPhone 5S, l'iPhone 6 i l'iPhone 6 Plus. Pel que fa als dispositius Android, l'aplicació ja va deixar de ser compatible amb versions anteriors a Android 5.0 (Lollipop) a principis d'any, el que significa que molts telèfons amb més de deu anys d'antiguitat han quedat obsolets per a l'ús d'aquest servei.
Aquest canvi forma part de l'estratègia de Meta, empresa matriu de WhatsApp, per mantenir-se al dia amb els avenços tecnològics i millorar la seguretat de l'aplicació. Segons ha explicat la companyia: "Cada any analitzem quins dispositius i programari són els més antics i tenen el menor nombre d'usuaris. També és possible que aquests dispositius no tinguin les actualitzacions de seguretat més recents o la funcionalitat requerida per executar WhatsApp".
L'evolució constant de WhatsApp, amb la incorporació de noves funcionalitats com el model d'intel·ligència artificial Meta AI, les transcripcions dels missatges d'àudio o els codis PIN per a major privacitat, ha fet que l'aplicació sigui cada vegada més exigent tant per al sistema operatiu com per als components físics dels dispositius. Això ha portat a l'empresa a deixar de donar suport a telèfons més antics per centrar-se en els més recents.
Models afectats per l'actualització de requisits
A partir del maig de 2025, WhatsApp requerirà que els iPhone tinguin com a mínim la versió iOS 15.1 del sistema operatiu. Fins ara, l'aplicació era compatible amb dispositius que comptessin amb iOS 12 o posterior, però amb aquest canvi, quedaran fora de joc tots els models anteriors a l'iPhone 6s o l'iPhone SE.
Per saber si el teu iPhone es veurà afectat, pots comprovar la versió del sistema operatiu anant a "Configuració", després a "General", i finalment a "Informació" on trobaràs la "Versió de l'iOS". Si és inferior a 15.1 i el teu dispositiu no pot actualitzar-se a aquesta versió, hauràs de considerar adquirir un nou telèfon si vols continuar utilitzant WhatsApp.
Quant als dispositius Android, WhatsApp ja ha deixat de funcionar en aquells amb versions anteriors a Android 5.0. Per comprovar la versió del teu Android, has d'anar a "Configuració", tocar a "Sobre aquest dispositiu" o "Informació del telèfon" i buscar l'apartat "Versió Android".
Llista de telèfons mòbils que ja no són compatibles amb WhatsApp
Entre els models d'Android més coneguts que han deixat de ser compatibles amb WhatsApp, hi ha:
Motorola: Tota la primera generació de Moto G, Razr HD, Moto E 2014
Huawei: Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei C199, Huawei GX1s i Huawei Y625
HTC: One X, One X+, HTC One X+, Desire 500, Desire 601
Sony: Xperia T, Xperia V, Xperia SP i Xperia Z
Lenovo: 46600, Lenovo A858T, Lenovo P70 i Lenovo S890
LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90
Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini
Pel que fa als iPhone, a partir del 5 de maig de 2025 quedaran sense suport de WhatsApp els models iPhone 5S, iPhone 6 i iPhone 6 Plus, així com tots els models anteriors que no puguin actualitzar-se a iOS 15.1.
Què pots fer si el teu dispositiu queda obsolet per a WhatsApp
Si el teu telèfon es troba entre els afectats, l'única solució viable és adquirir un nou dispositiu que compleixi amb els requisits mínims de sistema operatiu establerts per WhatsApp. Per no perdre les teves converses i contingut multimèdia, és recomanable fer una còpia de seguretat de WhatsApp abans que l'aplicació deixi de funcionar al teu telèfon actual.
Meta ha assegurat que avisarà amb antelació als usuaris afectats: "Abans de deixar d'admetre el teu dispositiu o el teu sistema operatiu, rebràs una notificació a WhatsApp i se't recordarà diverses vegades que l'has d'actualitzar". Això et donarà temps suficient per fer una còpia de seguretat, pujar-la al núvol i després restaurar-la al nou dispositiu.
És important tenir en compte que si no es realitza aquesta migració, es podria perdre tot l'historial de converses, imatges, vídeos i altres continguts dels xats de WhatsApp, així com l'accés a l'aplicació en general.