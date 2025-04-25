Alumnes del Guindàvols mostren els seus dissenys

SEGRE

La plaça Ricard Viñes de Lleida es va omplir ahir de moda per la desfilada estudiantil del Guindàvols. - GERARD HOYAS

El departament de Moda de l’Institut Guindàvols de Lleida va presentar ahir a la tarda, a la plaça Ricard Viñes de la ciutat, les seues últimes col·leccions en una desfilada de roba.

L’espai es va omplir de públic de totes les edats i els assistents van poder veure els diferents dissenys creats pels alumnes i alumnes dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de Confecció i Moda, així com de Grau Superior de Patronatge i Moda i de Vestuari d’Espectacles. Entre la gran varietat de propostes presentades, van destacar peces elaborades amb material texà, pèl sintètic, una brusa creada a partir de corbates, cossets de diversos colors i faldilles de tota mena d’estils i textures.

Així mateix, l’Institut Guindàvols organitza una desfilada de moda cada any amb l’objectiu d’exhibir els treballs de l’alumnat.

