Fira Q de Balaguer: un centenar d'expositors mostren el potencial econòmic de la ciutat
El certamen, que se celebra aquest cap de setmana, posa èmfasi en la gastronomia local coincidint amb la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025
Balaguer s'acomiada del mes d'abril mostrant tot el seu potencial econòmic amb la celebració de la Fira Q, un esdeveniment que tindrà lloc demà dissabte i diumenge amb la participació d'un centenar d'expositors distribuïts en quatre àrees temàtiques: producte de proximitat, comerç i serveis, energia i restauració. Enguany, el certamen posa especial èmfasi en la riquesa gastronòmica del territori, en sintonia amb la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia.
La gastronomia local tindrà un protagonisme destacat amb diverses activitats culinàries, entre les quals destaca el concurs Josep M. Morell, que proposarà l'elaboració de cassola de tros, un plat emblemàtic de la comarca de la Noguera. A més, durant la fira es presentarà la nova marca "Gust de Lleida", una iniciativa impulsada per la Diputació per promocionar els productes locals. Els visitants també podran gaudir d'un estand específic dedicat a les propostes gastronòmiques de la Noguera.
Un programa d'activitats extens i variat
Fira Q ofereix un programa amb vuitanta activitats distribuïdes al llarg de les dues jornades, confirmant-se com un dels esdeveniments més dinàmics de la comarca. L'accés al recinte firal es podrà realitzar mitjançant el trenet turístic, un servei gratuït que sortirà dissabte a les 11:00h de la plaça Pau Casals i a les 17:00h de la plaça Mercadal, mentre que diumenge només operarà des del Mercadal.
L'àrea de producte de proximitat acollirà tastos d'olis, mels, fruita seca, caves ecològics, cerveses artesanes, vins, embotits i formatges. També s'hi presentarà la poma de muntanya i es realitzaran demostracions de preparació de dolços i salats, així com tallers pràctics d'elaboració d'espelmes. El sector de restauració i oci serà l'escenari de showcookings a càrrec de xefs de restaurants de la Noguera, un tardeig musical, tastos de vins de muntanya i activitats lúdiques com el joc dels sentits.
Comerç, serveis i energia: pilars de la fira
El bloc dedicat al comerç i serveis oferirà demostracions i presentacions sobre temàtiques diverses com la transformació de mobles, fisioteràpia, programació de videojocs, colorimetria, cura de la pell, rellotges de teleassistència per a gent gran o gestió de colònies felines. Un dels moments més esperats serà la desfilada de moda amb la participació de cinc firmes locals, amenitzada amb exhibicions de dansa.
A l'exterior del pavelló es concentraran les propostes orientades als gossos, mentre que el pavelló Molí de l'Esquerrà serà la seu, dissabte a la nit, de la Fira J, on actuaran diversos discjòqueis. Els assistents també podran participar en un photocall i penjar les seves fotos amb l'etiqueta #firesifestesbalaguer per optar al sorteig de 5 jocs de Balaguercity.
Concurs de cuina Josep M. Morell: tradició culinària en alça
El concurs de cuina Josep Maria Morell, titulat "De la nostra terra al plat", reivindica el llegat culinari català amb la cassola de tros com a protagonista. Els participants han tingut llibertat per preparar diferents versions d'aquest plat emblemàtic de la Noguera, utilitzant ingredients, tècniques i interpretacions variades. De totes les receptes presentades abans del 21 d'abril, se n'han seleccionat cinc per a la gran final de diumenge, que es disputarà a l'escenari del sector restauració en un espectacle obert al públic.
Un jurat format per cuiners i gastrònoms de renom al territori valorarà les propostes segons criteris com la presentació, l'originalitat, el gust i l'ús de productes de proximitat. El guanyador s'endurà un xec de 500 euros i una estada d'una nit al balneari Vichy Catalan, mentre que el segon classificat rebrà un lot de productes locals.
Jornada tècnica d'apicultura i concurs de mels
La 17a jornada tècnica d'apicultura, organitzada per l'oficina comarcal de la Noguera d'Agricultura i Apicultors Lleidatans Associats, inclourà xerrades i ponències sobre temes com la preparació de les colònies per a la hivernada, les propietats nutricionals dels productes de les abelles i la innocuïtat i comercialització de la mel. La sala A de l'altell del pavelló acollirà diumenge al matí aquesta jornada, que finalitzarà amb el lliurament dels premis del concurs Reina de mels per part del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Espais per als més petits i gastronomia popular
Els nens i nenes que visitin la fira tindran el seu propi espai, anomenat Menuts Q, on dissabte podran convertir-se en artistes culinaris participant en tallers de decoració de cookies amb fondant. Diumenge s'endinsaran en el món dels forners elaborant panets amb xocolata i també podran demostrar les seves habilitats artístiques creant un mural col·laboratiu sota la direcció de l'artista local Eva Maria. Tots els participants rebran un barret de cuiner/a i un davantal, fins a esgotar existències.
A més de les activitats dirigides, els nens de 3 a 12 anys disposaran d'un servei de ludoteca amb canguratge, que inclou titelles i contes. Aquest espai estarà obert de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 21:00 hores.
La mostra nacional de coques de samfaina i recapte
Un altre punt d'interès serà la mostra nacional de coques de samfaina i recapte, organitzada per l'Associació Gastronòmica i Cultural del Comtat d'Urgell. Aquesta exposició reunirà una quinzena de forners que presentaran diferents varietats d'aquest producte típic de tota la comarca, amb l'objectiu de posar en valor aquesta preparació gastronòmica tan arrelada a la nostra cultura. També hi haurà presència d'un pastisser especialitzat en productes per a celíacs.
El programa de la mostra inclou una xerrada sobre productes sense gluten (dissabte a les 10:45h) i un taller d'elaboració d'orelletes (diumenge a les 11:00h). Els visitants que adquireixin productes podran participar en diversos sortejos dipositant el tiquet de compra en una urna habilitada per a l'ocasió.