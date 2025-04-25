TRADICIONS
Lleida torna a ballar amb la festa major
La jove Joana Barco Alins posa veu a la cançó dels festejos d’aquest any en honor a Sant Anastasi. Del 9 al 12 de maig, amb més de 250 activitats i Purificació Terrado com a pregonera
Tornarem a ballar! és la cançó de la festa major de Lleida d’aquest any, interpretada per Joana Barco Alins i composta per Arnau Moreno, i que ahir es va poder escoltar per primera vegada abans dels festejos en honor a Sant Anastasi. La jove de 19 anys va posar el ritme a la presentació de les activitats, més de 250 en total, que la ciutadania podrà disfrutar del 9 al 12 de maig. Un any més la Paeria va voler destacar que les festes de maig són “l’aparador del talent local”, amb un ampli protagonisme en les propostes artístiques tant de cultura popular com de concerts. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va assenyalar que “volem posar en relleu qui som i com som, a més de ser un esclat d’autoestima”. També va recordar que aquest any se celebren diverses efemèrides com el 150 aniversari del naixement de Ricard Viñes, el 30 aniversari dels Gegants Faraons o els 75 anys del Concurs de Sardanes.
L’inici de les festes arrancarà amb la lectura del pregó, a càrrec de Purificació Terrado, directora de l’Auditori Enric Granados, que serà especial per la seua jubilació. L’acte, al saló de sessions de la Paeria, també comptarà amb la imposició de bandes als Joves Referents de Lleida, iniciativa per donar visibilitat al talent jove, i l’estrena de la cançó de la festa major. Larrosa va destacar que l’any passat no hi va haver cap incident i que aquest es tornarà a incrementar la seguretat, amb 170 efectius de la Guàrdia Urbana vetllant per la ciutadania, a més de voluntaris, Protecció Civil, Bombers, SEM i Mossos d’Esquadra.
Per la seua part, el regidor de Festes, Xavi Blanco, va assegurar que l’objectiu és arribar a tots els públics, la qual cosa s’aconseguirà amb els diferents escenaris que s’instal·laran als Camps Elisis, a banda de potenciar un any més el talent local en les actuacions musicals. Així, hi haurà concerts de Miki Núñez, Sexenni i Buhos, el dissabte 10, i de Lluís Sánchez, Figa Flawas i Comandants de Tros, el dia 11, entre d’altres.
Com a prèvia, el dia 8 es farà el Seguici del Marraco, en el qual els més petits podran entregar, si volen, els seus xumets. Del 10 al 12 de maig estarà disponible, al preu d’un euro, el Trenet de Festa Major i s’habilitarà un bus nocturn gratuït de l’L7 per garantir una mobilitat segura.
Ombra a Sant Joan, campanes i més pressupost
Com a novetats, destaquen la instal·lació de tendals a la plaça Sant Joan per fer ombra al públic que segueixi les activitats d’aquest escenari. També es recupera el repic de campanes de la Seu Vella en el Pregó de Sant Anastasi i abans de l’inici de la processó i s’incrementa el pressupost, amb més de 400.000 euros. La Batalla de Flors es farà a Doctora Castells per les obres a la rambla Ferran.