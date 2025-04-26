ENTREVISTA
Maribel Pedrol: «Hem de donar veu al canal»
‘Òpera a les venes’, l’espectacle multidisciplinari que conta la història i projecta el futur del Canal d’Urgell, s’estrena demà al teatre de la Llotja de Lleida
El Canal d’Urgell és una infraestructura vital per al nostre territori. Com es converteix en protagonista d’un espectacle?
La seua història és molt important i va donar inici al segle XIX amb la seua construcció. Va transformar les nostres comarques i va convertir la plana de Lleida en la gran productora de Catalunya. Per la crisi climàtica, el canal ha tornat a ser notícia i, a més, aquest any es compleixen sis dècades del traspàs de la seua concessió a la Comunitat de Regants. Vam voler donar a conèixer la seua història amb la Fundació Orfeó Lleidatà i la Fundació Julià Carbonell.
Quin és l’objectiu?
Els canals són una infraestructura essencial. La Fundació Canals d’Urgell va nàixer de la necessitat de difondre i promoure la modernització del canal perquè la societat ha de conèixer-lo també pels seus aspectes positius i, per a això, hem de donar-li veu.
L’espectacle està inspirat en el llibre Aigua a les venes. Crònica d’un miracle universal, del periodista de Balaguer Francesc Canosa.
Quan vam idear el projecte, vam decidir que Canosa n’havia de formar part i va fer la primera adaptació de la història. Berta Lacruz es va encarregar del guió.
La proposta combina una gran varietat de disciplines artístiques.
Sí, des del cant coral fins a la percussió corporal o l’audiovisual. Hi haurà unes 200 persones sobre l’escenari, la majoria intèrprets km 0, entre el cor ampliat de l’Orfeó Lleidatà (dirigit per Pol Pastor), l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell, diversos solistes, l’actriu Begonya Ferrer i ballarins.
La protagonista és l’òpera. Per què?
És el format musical més complet. Per al repertori hem triat peces de l’època del canal que la gent pugui reconèixer i disfrutar, com Madama Butterfly de Puccini.
Les entrades per a l’estrena a la Llotja ja es van esgotar fa setmanes.
I amb llista d’espera! La gent està molt emocionada amb el projecte i l’acollida ha estat impressionant.
Està previst un concert al Palau de la Música Catalana.
El canal és una realitat gràcies a la burgesia catalana establerta a Barcelona, des d’on van apostar pel nostre territori per desenvolupar la seua activitat econòmica. El diàleg entre la ciutat i la ruralitat ha existit des dels seus inicis i el canal ha de ser reconegut i gaudit per la resta del país.