Aliments que has de llençar després de l’apagada a Lleida
Experts recomanen quins productes es poden conservar i quins s'han de rebutjar per evitar intoxicacions
L’apagada elèctrica que va afectar tot Espanya aquest dilluns ha generat seriosa preocupació sobre l’estat dels aliments refrigerats en milers de llars lleidatanes. Segons adverteixen les autoritats sanitàries, encara que alguns productes poden resistir augments temporals de temperatura, d’altres es deterioren ràpidament en trencar-se la cadena de fred. Els experts en seguretat alimentària han emès directrius clares per ajudar els ciutadans a determinar quins aliments han de llençar immediatament i quins poden consumir-se sense risc per a la salut.
Mantenir la porta del frigorífic tancada durant el tall elèctric ha estat la recomanació prioritària. Un refrigerador correctament segellat pot conservar temperatures adequades fins quatre hores sense electricitat, mentre que un congelador ple pot mantenir els aliments segurs durant 48 hores, o 24 hores si està a mitja capacitat, segons indica el Servei d’Inspecció i Seguretat d’Aliments nord-americana (USDA). Aquestes mesures resulten crucials per minimitzar el deteriorament dels productes emmagatzemats i evitar possibles intoxicacions alimentàries després de situacions d’emergència com la viscuda aquest 28 d’abril.
Productes que s’han de descartar immediatament
Les autoritats sanitàries autonòmiques han estat taxatives: no s’ha d’emprovar cap aliment per comprovar si està en bon estat. En cas de dubte, el més segur és rebutjar-lo directament. És fonamental entendre que certs aliments peribles poden causar malalties greus encara que es cuinin posteriorment a temperatures adequades, si han estat exposats a temperatures superiors a 4°C durant més de dos hores.
Entre els productes que s’han de llençar sense excepció es troben:
- Carns, aus i mariscos, tant crus com cuinats
- Ous i tots els productes elaborats amb ells
- Lactis frescos (llet, iogurt i formatges tous)
- Salses, farcits i caldos líquids
- Tota mena d’amanides
- Conserves que hagin estat obertes
- Carns freda, embotits i productes carnis processats
- Llet de fórmula per a nadons que hagi estat oberta
- Sobres d'àpats (guisats, pastes, arrossos, estofats)
- Amanides amb maionesa o adorns cremosos
- Fruites i verdures que hagin estat tallades
Aliments que poden conservar-se amb seguretat
No tot són males notícies per als rebostos després de l’apagada. Nombrosos productes tenen més resistència a les fluctuacions de temperatura i poden consumir-se sense risc. Entre aquests destaquen:
- Formatges durs i ben curats, com el parmesà
- Mantega i margarina
- Fruites i verdures senceres (sense tallar)
- Sucs de fruita envasats
- Herbes i espècies fresques
- Bolets sense cuinar
- Cremes de fruita seca com la de cacauet o de cacau
- Productes de fleca o brioixeria sense farcits cremosos
Mario Sánchez, reconegut tecnòleg d’aliments i autor del blog "Sefifood", recorda que "els ous han d’anar a la primera o segona lleixa de la nevera, no a la porta", una recomanació especialment rellevant en situacions com la viscuda, ja que la porta és la zona que més ràpidament perd temperatura durant un tall elèctric.
Alimentació infantil: precaucions addicionals
Els especialistes recomanen extremar les precaucions amb l’alimentació infantil. És preferible optar per aliments infantils preparats que no requereixin afegir aigua. En cas de necessitar utilitzar preparats concentrats o en pols, l’ideal és barrejar-los amb aigua embotellada per evitar qualsevol risc de contaminació, especialment si existeix algun dubte sobre la qualitat del subministrament d’aigua local després de l’incident.
Una vegada restablert el subministrament elèctric, és fonamental revisar minuciosament cada producte emmagatzemat al congelador. Si els aliments mantenen encara petits trossos de gel o registren una temperatura de 4°C o inferior, poden considerar-se assegurances per al seu consum o preparació. Altrament, s’han de descartar immediatament, sense deixar-se enganyar per l’aspecte o l’olor, ja que aquests no són indicadors fiables de seguretat alimentària.
Medicaments refrigerats: un cas especial
L’apagada també ha posat en risc nombrosos medicaments termolàbils, aquells que requereixen conservació en fred (entre 2°C i 8°C) i s’identifiquen habitualment amb un asterisc a l’envàs. Entre aquests destaquen productes com la insulina, l’efectivitat de la qual pot veure’s seriosament compromesa si s’exposen a temperatures inadequades durant períodes prolongats.
Els experts farmacèutics recomanen, per a futures situacions similars, mantenir aquests medicaments en neveres portàtils amb paquets de gel congelat o gel convencional. Incloure un termòmetre dins del contenidor pot ajudar a verificar que la temperatura es manté en el rang adequat. Davant de qualsevol dubte sobre la viabilitat d’un medicament després de l’apagada, és imprescindible consultar amb un metge o farmacèutic abans de la seua administració.
Protocol de neteja postapagada
Després d’un tall elèctric prolongat com l’experimentat a nivell nacional, resulta altament recomanable netejar a fons el frigorífic. La possible descomposició d’aliments pot haver generat acumulació de bacteris i olors desagradables a l’electrodomèstic.
El procediment recomanat consisteix a retirar tots els productes i recipients, rebutjar aquells no aptes per al consum, i netejar minuciosament l’interior amb aigua calenta i sabó de vaixella. Per eliminar olors persistents, és efectiu col·locar dins del frigorífic un recipient amb bicarbonat de sodi, cafè molt o carbó activat, substàncies que absorbeixen eficaçment les pudors.
Com verificar si un aliment refrigerat continua sent segur?
Un dels desafiaments més grans després d’un tall elèctric és determinar amb certesa si els aliments refrigerats continuen sent assegurances per al consum. Encara que els sentits poden donar pistes, no són completament fiables per detectar la presència de patògens. El consell més prudent és monitorar la temperatura interna del refrigerador tan aviat com sigui possible després de recuperar el subministrament.
Si no es disposa d’un termòmetre específic per a aliments, els experts recomanen descartar tots els productes peribles que hagin estat exposats a temperatures superiors a 4°C durant més de dos hores. És preferible pecar de previngut que arriscar-se a patir una intoxicació alimentària que podria requerir atenció mèdica.
Què fer amb els aliments congelats després de l’apagada?
Els aliments que estan completament congelats (durs al tacte i amb vidres de gel visibles) generalment poden tornar a congelar-se amb seguretat. Tanmateix, aquells que s’han descongelat parcialment però mantenen una temperatura inferior a 4°C poden cuinar-se immediatament. Els productes que han superat aquesta temperatura o fa més de dos hores que estan descongelats s’han de rebutjar, especialment si es tracta de carns, pescats, aus o lactis.
Són efectives les reclamacions per pèrdua d’aliments?
Davant d’una apagada generalitzada com l’ocorregut a Espanya, molts consumidors es pregunten si poden reclamar pels aliments deteriorats. Segons estableix la normativa espanyola, quan el tall elèctric supera les 6 hores consecutives, els usuaris tenen dret a compensacions econòmiques per part de les companyies distribuïdores. És recomanable documentar els productes rebutjats (fotografies, factures de compra) i presentar la reclamació formal detallant les pèrdues sofertes.