RELIGIÓ
Misses a les catedrals de Lleida i la Seu pel papa Francesc
El bisbe Salvador Giménez: “L’Església s’ha de reformar sempre”
La Catedral de Lleida es va omplir ahir amb desenes de persones que van assistir a la missa en record del papa Francesc, que va morir el passat 21 d’abril. L’eucaristia va estar presidida pel bisbe, Salvador Giménez, i el bisbe emèrit, Joan Piris, a més d’altres preveres i diaques de la diòcesi. També van ser-hi presents diferents autoritats com l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, regidors, el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, i l’exalcalde i exambaixador a Andorra Àngel Ros, que va fer la primera lectura. En la seua intervenció, Giménez va assenyalar que l’Església “s’ha de reformar sempre” i va reconèixer el treball del papa Francesc. “Enaltir-lo a ell no implica menysprear l’Església perquè sempre hi ha hagut gent que ha treballat pels més desfavorits”, va assegurar.
Abans de la missa, la Seu Vella va tocar les campanes, que es van poder escoltar també durant l’eucaristia. A l’acabar, es va retirar el llibre de condolences que s’havia posat a la Catedral a disposició dels fidels que van voler mostrar el seu condol per la mort del pontífex. També es va celebrar una eucaristia en record de Francesc a la Catedral de la Seu d’Urgell oficiada per l’arquebisbe de l’Urgell, Joan-Enric Vives, i el bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano. Val a recordar que diumenge vinent 4 de maig hi ha prevista una missa a la catedral de Solsona.
Mentrestant, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, condemnat per un cas d’irregularitats financeres en el marc de la compra fraudulenta d’un edifici al centre de Londres, ha decidit no participar en el conclave per a l’elecció del nou papa “pel bé de l’Església”. Així ho va anunciar després que apareguessin dos cartes firmades per Francesc en les quals expressava la seua voluntat d’excloure Becciu del conclave. Els cardenals aposten perquè la reunió de cardenals per elegir el successor del papa, i que començarà el 7 de maig, serà breu, de dos o tres dies.