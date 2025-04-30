El poble de l'Urgell que viatja al passat en una trobada medieval única
La Trobada Medieval de Ciutadilla s'inaugura divendres amb un concert i una impressionant pujada de torxes al castell
Ciutadilla es prepara per donar la benvinguda al mes de maig amb una proposta cultural que cada any guanya més adeptes. Del 2 al 4 de maig, aquest petit municipi de l'Urgell es transformarà completament per reviure l'esplendor de l'època medieval amb canvis significatius tant en els espectacles com en les activitats programades.
La 23a Trobada Medieval presenta enguany diverses novetats que la fan especialment atractiva. Per primera vegada, l'esdeveniment començarà divendres a la nit amb una cerimònia d'inauguració que inclourà un concert i una espectacular pujada de torxes fins al castell, creant una estampa única que promet esdevenir una de les imatges més emblemàtiques d'aquesta edició.
"Hem volgut renovar-nos i oferir noves experiències als visitants", expliquen els organitzadors, que han treballat durant mesos per dissenyar un programa que combina tradició amb innovació. La participació de diversos grups de recreació històrica garanteix l'autenticitat de les escenes que es representaran durant els tres dies de festa.
Activitats per a tots els públics i novetats destacades
El dissabte arriba carregat d'activitats per a tots els gustos. Els amants de la història podran gaudir del taller d'escriptura antiga, mentre que a l'espai de Casa Valls es recrearan escenes de la vida quotidiana medieval amb gran detall i rigor històric.
Els més petits trobaran enguany una novetat destacada: un taller de gravat i estampat que se suma a la ja tradicional i sempre exitosa passejada amb poni pel recinte firal. Els titelles, el concurs de cuina medieval, les danses d'època, les degustacions de beuratges tradicionals i els tallers de tir amb arc completaran una jornada plena d'experiències sensorials.
El moment àlgid del dissabte serà, sens dubte, l'espectacular setge al castell, "l'acte que aglutina més públic", segons destaquen els organitzadors. Aquesta recreació bèl·lica, on els arquers tenen un paper protagonista, transporta els espectadors a les lluites medievals amb una posada en escena impressionant.
Un diumenge de clausura amb desfilades solemnes
La jornada dominical començarà amb energia gràcies al torneig de tir amb arc i un taller de circ que atraurà l'atenció tant de petits com de grans. Les recreacions a Casa Valls es repetiran per a aquells que no hagin pogut gaudir-ne el dia anterior.
Els espectacles de màgia i les cercaviles per la fira d'artesans, on es podran adquirir productes gastronòmics i artesanals de proximitat, donaran vida als carrers empedrats de la vila. Com a preludi del dinar medieval, tindrà lloc la desfilada solemne dels Hospitalers de Ciutadilla, un dels moments més esperats i fotogènics de tota la trobada.
Un dels grans atractius d'aquesta edició serà la possibilitat de visitar un autèntic campament d'època, on els visitants podran observar de primera mà com era la vida dels soldats i la població en temps medievals.
Ciutadilla, un tresor monumental per descobrir
Més enllà de la Trobada Medieval, Ciutadilla ofereix un conjunt monumental excepcional que mereix una visita pausada. El Castell de Ciutadilla, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional el 1949, és una imponent fortalesa del segle XI que fou reconstruïda i transformada en palau residencial a finals del segle XVI.
Destaca especialment la seva torre de l'homenatge de set plantes, amb finestrals renaixentistes amb influències gòtiques. Des d'aquesta torre es pot contemplar una magnífica panoràmica de tota la comarca. El castell es pot visitar els diumenges de 11 a 13 hores, o concertant visita prèvia.
L'Església parroquial de Sant Miquel, situada al peu del castell, és un altre monument destacable. Tot i que l'edifici actual data del segle XVII, existeixen documents de l'any 1165 que ja parlen d'una primitiva església dedicada a Santa Maria. A l'interior es pot admirar un sarcòfag gòtic amb estàtua jacent del segle XVI que pertanyia a la família dels Guimerà.
Altres llocs d'interès són l'Ermita de Sant Roc, situada a 3 quilòmetres del nucli urbà; diverses cases pairals del segle XVII com cal Maimó, cal Freixador i especialment cal Valls; i el Convent del Roser, fundat l'any 1582 per Gispert de Guimerà, d'estil renaixentista amb elements de gòtic tardà.
Patrimoni industrial: els molins del riu Corb
El patrimoni industrial de Ciutadilla també mereix atenció. A finals del segle XIX, la vila comptava amb diversos molins que aprofitaven la força de l'aigua del riu Corb. Entre els més destacats hi ha el molí del convent (segle XVI), el molí del senyor (que va funcionar fins al 1935) i el molí del Valls (actiu fins al 1962), aquest últim en procés de recuperació per part de l'Ajuntament per fer-lo visitable.
La Trobada Medieval de Ciutadilla s'ha consolidat com una cita ineludible per als amants de la història i les tradicions, oferint una oportunitat única per descobrir aquest magnífic conjunt patrimonial en un ambient festiu i didàctic que transporta els visitants a una època fascinant.