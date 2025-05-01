Alvocat: no llencis la pell, té usos sorprenents
Descobreix com aprofitar la closca de l’alvocat en jardineria i bellesa
Cada vegada que obrim un alvocat, n'estem fent malbé una part extremadament valuosa sense adonar-nos-en. No es tracta de l’os, encara que se li aproxima, sinó de la pell o closca. Aquest element d’aspecte rugós i habitualment ignorat constitueix un autèntic tresor que la majoria de gent malgasta per desconeixement. La closca de l’alvocat ofereix múltiples aplicacions que van des de la jardineria fins els tractaments de bellesa, podent fins i tot substituir als exfoliants facials comercials gràcies a la seua extraordinària versatilitat.
Rica en potassi i altres nutrients beneficiosos per a les plantes, la pell de l’alvocat pot transformar-se en un aliat tant per a la cura de la llar com per als rituals de bellesa personal. Les seues propietats nutritives, similars a les de la polpa, permeten aprofitar aquest recurs de formes que la majoria de consumidors desconeix, contribuint així a reduir el malbaratament alimentari i a treure el màxim partit d’aquest superaliment d’origen llatinoamericà tan apreciat en la dieta mediterrània.
La creixent popularitat de l’alvocat a Espanya, on el seu consum s’ha disparat en els últims anys fins superar els 2 quilos per persona anualment, fa especialment rellevant conèixer totes les possibilitats que ofereix aquesta fruita, incloses aquelles parts que habitualment acaben a les escombraries. Fa temps que reciclistes i experts en sostenibilitat assenyalen la importància d’aprofitar al màxim cada aliment, i el cas de l’alvocat representa un clar exemple de com podem obtenir múltiples beneficis del que normalment considerem rebutjos.
Usos de la closca d’alvocat en jardineria
Una de les aplicacions més destacades de la pell de l’alvocat és en jardineria, on resulta extraordinàriament útil per elaborar compost de qualitat. El seu avantatge rau que es descompon amb més facilitat que altres residus orgànics, convertint-se en un excel·lent nutrient per al substrat. Els experts recomanen tallar-la a trossos petits amb unes tisores abans d’incorporar-la a la barreja de compostatge per accelerar el procés de descomposició, funcionant així com un efectiu fertilitzant casolà.
Una altra opció interessant consisteix a utilitzar les meitats completes de les closques com petites safates naturals per germinar llavors. El procediment és senzill: n’hi ha prou amb omplir-les amb terra, convertint-les en mini testos biodegradables, i situar-les en espais lluminosos i secs fins que arribi el moment de trasplantar els brots al jardí o a un test definitiu. Aquesta tècnica no només és ecològica sinó que aprofita els nutrients naturals de la closca per afavorir el desenvolupament inicial de les plantes.
Aplicacions en bellesa i cura personal
Més enllà del jardí, la closca de l’alvocat ofereix sorprenents beneficis en les rutines de bellesa i autocura. Igual com la polpa, l’oli de la qual s’utilitza habitualment en la fabricació de cosmètics, la pell conté propietats que poden resultar molt valuoses per a la cura corporal. La seua textura naturalment aspra la converteix en un excel·lent exfoliant corporal, especialment indicat per a zones com mans i peus.
Per crear un exfoliant casolà, es pot triturar o picar la closca i barrejar-la amb oli de coco o mel, obtenint així un tractament spa econòmic i natural. Si es prefereix una textura més consistent, els experts en cosmètica natural suggereixen afegir sucre morè o sal gruixuda a la barreja. El resultat és un producte totalment natural que ajuda a eliminar cèl·lules mortes i aconsegueix una pell notablement més suau.
Addicionalment, les restes de polpa que solen quedar adherides a la closca són riques en olis i antioxidants. Aquests poden aprofitar-se raspant acuradament l’interior de la pell per elaborar màscares facials nutritives casolanes, perfectes per incloure en les rutines d’autocura de cap de setmana. Aquest aprofitament no només beneficia la pell sinó també la butxaca, en reduir la necessitat d’adquirir productes comercials.
Beneficis per al cabell
La versatilitat de la closca de l’alvocat arriba també a la cura capil·lar. Bullida en aigua, genera una infusió que pot utilitzar-se com a esbandida per al cabell després del rentat habitual. Segons els usuaris que han adoptat aquesta pràctica, el resultat és un cabell visiblement més fort i brillant, aprofitant així les propietats nutritives presents a la pell d’aquesta fruita.
Els especialistes en dermatologia i cura capil·lar assenyalen que els components de la closca d’alvocat, especialment els seus olis naturals, poden proporcionar beneficis similars als de condicionadors comercials, però sense els productes químics habituals en aquests últims. Aquesta alternativa natural resulta especialment interessant per als qui busquen reduir l’ús de productes industrials en la seua rutina d’higiene personal.
L’alvocat en la gastronomia
L’alvocat s’ha consolidat com un ingredient fonamental a la cuina espanyola contemporània, transcendint el seu ús tradicional al guacamole per incorporar-se a amanides, torrades i una àmplia varietat de plats. Amb més de 87.000 tones produïdes anualment a Espanya, principalment a les províncies de Màlaga i Granada, aquest fruit representa ja un important sector productiu nacional.
La popularitat de l’alvocat es deu en gran manera a les seues reconegudes propietats nutricionals, sent una excel·lent font de greixos saludables, vitamines i minerals. Tanmateix, l’aprofitament integral d’aquest producte, incloent parts tradicionalment rebutjades com la closca, suposa un pas addicional cap a una alimentació més sostenible i conscient, en línia amb les tendències actuals de reducció del malbaratament alimentari.
Existeixen contraindicacions en utilitzar la closca d’alvocat?
Encara que els beneficis de la closca d’alvocat són nombrosos, els experts recomanen algunes precaucions bàsiques. Per a usos cosmètics, és fonamental rentar minuciosament la pell abans de la seua aplicació per eliminar possibles restes de pesticides o altres productes químics utilitzats en el seu cultiu. Igualment, s’aconsella realitzar una prova prèvia en una petita zona de la pell per descartar possibles reaccions al·lèrgiques.
En el cas del compostatge, no hi ha contraindicacions significatives, si bé convé recordar que, com qualsevol material orgànic, la closca d’alvocat requereix temps per descompondre’s completament. Els jardiners experts recomanen equilibrar el seu ús amb altres components en el compost per obtenir els millors resultats en termes de nutrients per al terra.
Com conservar la closca per utilitzar-la en un altre moment?
Per aprofitar al màxim les propietats de la closca de l’alvocat, és important conservar-la adequadament quan no s'hagi d'utilitzar immediatament. L’opció més pràctica consisteix a assecar-la completament, estenent-la al sol o utilitzant un deshidratador a baixa temperatura. Una vegada seca, pot triturar-se i emmagatzemar-se en un recipient hermètic per a futurs usos cosmètics o de jardineria.
Alternativament, per a usos immediats en cosmètica, es pot congelar la closca fresca, la qual cosa ajuda a preservar les seues propietats nutritives durant diverses setmanes. Aquest mètode resulta especialment pràctic per als qui consumeixen alvocat regularment i desitgen acumular prou closques per preparar tractaments casolans en més quantitat.