ARTS
La Fira de Titelles de Lleida inaugura la 36a edició amb dos espectacles en una Llotja plena de públic
Fins diumenge ha programat una trentena de propostes per a tota la família
Famílies amb nens i nenes de totes les edats van aprofitar el festiu d’ahir per assistir a la inauguració de la 36a edició de la Fira de Titelles de Lleida, que va tenir lloc a mitja tarda a la plaça de la Llotja. Les grades es van omplir de públic per veure la proposta Windhorses, una producció alemanya de la companyia Pantao, que es va estrenar a la Península durant la cita d’ahir. Aquest espectacle mut consisteix en tres cavalls voladors que emeten sons i interactuen amb el públic. Windhorses s’ha programat també aquesta tarda (19.00 hores) i demà (19.15 hores) al Turó de la Seu Vella. A més, diumenge (18.00 hores), se’n podrà gaudir en format itinerant des de la plaça de la Catedral. Just després, començava la segona i última proposta de la jornada ja dins del Teatre de La Llotja, Pescador, del grup xilè Silencio Blanco, que també s’escenificava per primera vegada a Espanya. Fins diumenge, la Fira de Titelles, organitzada pel Centre de Titelles de Lleida, ha programat una trentena d’obres de vint-i-vuit companyies per a petits i grans.
“Volem que els espectacles puguin ser gaudits tant pels espectadors –els qui, després de gairebé 36 anys d’edicions, han adquirit molt criteri– com pels professionals, ja que aquest any acollirem programadors de fins a vint-i-un països”, va assegurar Oriol Ferre, codirector de la Fira.
Balaguer serà diumenge escenari de dos propostes
La Fira de Titelles de Lleida visita diumenge Balaguer i ha programat dos espectacles a la sala La Mercantil a les 18.00. El primer, titulat Alex&Barti de la companyia Alex Mihailovski, tindrà lloc al pati de l’equipament. Després, la companyia canadenca La Ruée Vers l’Or presentarà Rumors Àrtics. L’entrada per a les dos propostes costa 6 euros i es pot adquirir a la pàgina web salamercantil.cat.