SOLIDARITAT
Més material des de Lleida per a afectats de la dana
Ovelles Negres Solidàries hi porta roba, llibres i pupitres escolars. Un camió amb 9 palets va sortir ahir cap a Alfafar i la Torre
L’entitat sense ànim de lucre Ovelles Negres Solidàries va fer ahir un nou enviament de material per a les persones afectades per la dana al País Valencià. A primera hora del dia, un camió carregat amb nou palets de materials diversos així com pupitres escolars va partir cap a les zones afectades, sobretot Alfafar i la Torre. Segons va explicar una responsable de l’associació, han enviat roba d’estiu, material escolar, llibres, taules i cadires de col·legi. També van portar material per poder fer mercats solidaris que està organitzant l’entitat en col·laboració amb ajuntaments i empreses de la zona per poder comprar deshumidificadors, electrodomèstics o material informàtic. Així mateix, van voler donar les gràcies a la immobiliària IN per cedir el local on han pogut organitzar i classificar tota l’ajuda.
Sobre com està la situació a les zones afectades per la dana de l’octubre passat, l’associació lleidatana explica que ja no hi ha fang al carrer, però que a l’atansar-se als edificis “encara pots veure portes rebentades per l’aigua, ascensors sense funcionar o pàrquings que encara no estan nets”. En aquest sentit, assenyalen que les famílies “continuen molt tocades” i que mentre puguin les continuaran ajudant. Ovelles Negres Solidàries ja va fer diversos enviaments després del temporal, com joguines, que fins i tot van repartir en persona.