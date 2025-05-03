COL·LECTIUS
Inserció laboral de deu discapacitats
A l’Alt Urgell, a través d’un programa d’Aspid en el qual han participat 31 persones. Acte d’entrega de diplomes a participants i empreses col·laboradores del curs
L’Associació de Paraplègics i Discapacitats de Lleida (Aspid) ha aconseguit que deu persones amb discapacitat hagin trobat treball a la Seu d’Urgell i la seua comarca. Aquesta setmana es va celebrar l’acte de clausura del programa SIOAS, desenvolupat entre juliol del 2024 i abril del 2025, que ha ofert formació en diverses àrees. Consisteix en una iniciativa d’integració laboral en què han participat 31 persones, 12 dones i 19 homes, dels quals tres han portat a terme pràctiques en empreses i sis han aconseguit una ocupació per més de tres mesos en empreses de l’entorn ordinari.
En l’acte es va fer entrega dels diplomes als participants i empreses col·laboradores del curs Personal de botiga per a supermercats. Els continguts del curs han inclòs competències tècniques com activitats de caixa i reposició i atenció al client i manipulació d’aliments, juntament amb altres habilitats del context laboral. També s’ha inclòs alfabetització informàtica, aconseguint que deu participants millorin les seues competències digitals.
Per poder participar en aquest projecte és necessari que les persones tinguin una discapacitat igual o superior al 33% i han d’estar inscrites al SOC com a demandants d’ocupació o millora de treball.
Ha tingut la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que ha cedit els espais per portar-lo a terme, amb l’objectiu de connectar les necessitats del mercat laboral amb els interessos de les persones ateses, per millorar la seua ocupabilitat i inserció. Així mateix, Aspid ha iniciat aquest 1 de maig passat una nova edició d’aquesta iniciativa.