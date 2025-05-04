La Fira de Titelles conquereix la ciutat amb espectacles massius

SEGRE

El pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs es va convertir matí i tarda en l’escenari de ‘Joséphine’. - AMADO FORROLLA

LAIA BERENGUER LUMBIERRE
LLEIDA

La tercera jornada de la 36a Fira de Titelles de Lleida –la de màxima activitat del certamen– va transcórrer ahir amb normalitat, malgrat que l’oratge amenaçava de resituar els espectacles i instal·lacions sota cobert. Si bé el matí va començar amb sol i altes temperatures, el cel ennuvolat va dominar durant la tarda i van arribar a caure quatre gotes que afortunadament no van debilitar l’afluència de públic, l’ambient festiu, ni la qualitat de les propostes artístiques.

L’espectacle itinerant dels alemanys Pantao, ‘Grandmother Tortoise’, va recórrer diversos espais de Lleida, com la plaça de la Catedral. - MAGDALENA ALTISENT

És el cas de la instal·lació Desiderata, de la companyia de Bilbao Mama Crea, ubicada durant la tarda d’ahir –així com aquest matí (d’11.30 a 13.30)– al pati del Convent de Santa Clara. Aquest muntatge pretén simular un hospital de llibres, que “estan malalts perquè ningú no els llegeix”, explica Osune, de Mama Crea. L’objectiu és “transmetre la importància de les cures i la lectura als més petits”. És la primera vegada que aquesta companyia participa en la Fira, a diferència del titellaire danès Alexander Theater, que presenta aquests dies Alex Barti Show. “La primera vegada que vaig acudir al certamen va ser el 2003 i vaig tornar el 2005. Per a mi és un plaer tornar perquè és una fira molt important”, assegura Alexander. El seu espectacle es pot tornar a veure avui (11.45) a la plaça de la Catedral. 

La companyia lleidatana Campi Qui Pugui va representar ‘Camelva’ a la plaça Esteve Cuito. - AMADO FORROLLA

Paral·lelament, unes grades improvisades a l’Arxiu Històric de Lleida van acollir Conte de Nadal (i avui, a les 10.15 i 13.15). Es tracta d’un espectacle protagonitzat per una inventora caòtica que comparteix amb el públic el seu llibre favorit, el clàssic escrit per Charles Dickens. La Sala Alfred Perenya, CaixaForum, el pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Centre d’Art La Panera i La Saleta també es van convertir ahir en escenaris de diferents obres.A la plaça de la Catedral es podran trobar també avui parades de titelles i objectes artesanals.

El ‘quiròfan’ de la instal·lació ‘Desiderata’, de Mama Crea. - AMADO FORROLLA

L’organització preveu superar els 40.000 espectadors i els 300 professionals entre els quatre dies que s’allarga el certamen, que conclou aquesta nit (a les 23.00) amb un acte gratuït al Cafè del Teatre.

‘Conte de Nadal’, de Société Mouffette, a l’Arxiu Històric. - AMADO FORROLLA

