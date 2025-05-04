TRADICIONS
La música flamenca domina el tercer dia de la Feria de Abril
Una desena d’actuacions ahir al recinte de les Firetes de Lleida
El ritme més flamenc continua apoderant-se de la capital del Segrià amb la celebració de la Feria de Abril, una cita que organitza cada any la Casa d’Andalusia de Lleida. Durant la jornada d’ahir al recinte de les Firetes, la tercera d’un total de quatre, els assistents van gaudir de gastronomia típica andalusa, com pescaíto fregit i rebujito, a ritme de rumbes i sevillanes. Estava previst un tardeig amenitzat pel Coro Rociero Romero y Jara. També va destacar l’actuació dels grups Corazón Flamenco, Blanca Paloma, Alhambra, Albaicín i Embrujo de l’Escola de Ball de la Casa d’Andalusia. El programa també incloïa un espectacle flamenc protagonitzat pel grup Cia. Flamenca de Lleida amb la col·laboració de Feliciano Martín, així com el concert del Coro Rociero Arena del Camino de Miami Platja (Tarragona). El colofó d’or l’havia de posar la rumba de la banda Los Hernández.
El certamen acabarà avui amb una missa rociera a les 13.45, amb la celebració de la Creu de Maig, cantada, de nou, pel Coro Romero y Jara; un dinar de germanor a les 14.30; i les actuacions musicals del Coro Rociero Aire Flamenco de Balaguer (17.00 hores), i del grup de ball Triana de Pardinyes (18.00 hores) dirigit per Laia Viúdez.