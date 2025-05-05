La Feria de Abril de Lleida abaixa el teló amb una desfilada, música i molt ‘duende’
La Feria de Abril de Lleida es va acomiadar ahir fins l’any que ve amb una desfilada pels carrers de la ciutat amb vestits típics andalusos i rocieros, actuacions musicals i un dinar de germanor. El certamen, organitzat per la Casa d’Andalusia de Lleida, es va celebrar aquest any en una gran carpa situada al recinte de l’antiga Hípica, al costat del camí de Grenyana, lloc que ahir va acollir el dinar de germanor i les actuacions del cor rociero Aire Flamenco de Balaguer i del grup de ball Triana de Pardinyes. Al matí es va celebrar una missa rociera amb el Coro Romero y Jara de la Casa d’Andalusia, que va estar precedit per la tradicional desfilada al ritme de sevillanes per Lleida amb vestits típics andalusos i cavalls.