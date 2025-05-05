CULTURA
El festival Gargar té molta corda
El certamen de murals i d’art rural tanca el desè aniversari a Penelles amb un balanç “molt positiu”. L’esdeveniment “ha demostrat que està viu, sa i totalment consolidat”
Penelles va tancar ahir el desè aniversari del Gargar, el festival de murals i d’art rural, amb un balanç “molt positiu”.
Tant l’alcalde, Eloi Bergós, com Maria del Mar López-Pinto, de Binomic, la companyia especialitzada en esdeveniments culturals que gestiona el certamen, van destacar que “fer un festival de quatre dies era un gran repte que hem superat amb nota”.
En aquest sentit, Bergós va assegurar que “cada dia hem rebut moltíssims visitants” mentre que López-Pinto va indicar que “hem pogut fer activitats de molta qualitat i molt variades” alhora que va apuntar que “el temps ens ha acompanyat”.
Per als organitzadors del festival, “el Gargar ha demostrat que està viu, sa i totalment consolidat”.
Tant Bergós com López-Pinto van anunciar que ja han començat a treballar en l’onzena edició del festival.
L’alcalde de Penelles també va voler mostrar el seu agraïment als 140 voluntaris que han participat en el desenvolupament del Gargar, que suposen gairebé un terç de la població ja que es tracta d’un municipi de 450 habitants.
Està previst que en les pròximes setmanes i mesos Penelles es continuï beneficiant de la desena edició del Gargar amb visitants que vulguin gaudir en directe de l’observació dels nous murals que han confeccionat al llarg del cap de setmana una desena d’artistes com Zeso WF, Luisa Estrada, Twopy, Smile, Musa, Harry Bones, Miiquel Wert, Eslicer, Jotalo i Egeacrea així com Ermengol i l’Associació Alba amb Va!deFusta.
A part del vessant artístic, el Gargar va oferir de dijous a diumenge un vermut musical en el qual va actuar Miqui Puig, un tardeig amb l’ambientació musical a càrrec d’Enric Font i altres experiències com actuacions de jazz itinerant i de reggae amb Ponent Roots.
La programació d’aquesta desena edició del festival de murals i art rural va incloure espais dedicats a l’humor amb el Gargar Comedy, les actuacions del qual van anar a càrrec d’Alba Segarra, Godai Garcia, Oye Sheman i Andrea Farina.
Els organitzadors també van incloure una oferta de nombrosos tallers artístics. Val a dir que tots van omplir les places disponibles.
D’altra banda, i ja en l’apartat expositiu, durant el certamen es va poder visitar també la mostra Quadern d’artista del col·lectiu El Cuaderno Negro, que va estar ubicada a l’església vella, així com la instal·lació immersiva 80s 90s But Goodies, a càrrec de Zeso WF i de Binomic a la Sala B, l’original espai d’exposicions d’aquesta localitat de l’Urgell.
En la jornada d’ahir no van faltar els tractors antics en el marc de la Fira del Món Rural.