Hisenda avisa els espanyols que tinguin pis en propietat sobre l’IRPF
L’Agència Tributària detalla les obligacions fiscals després de la venda d’habitatges i explica les exempcions aplicables per a majors de 65 anys i reinversions
L’Agència Tributària (AEAT) ha llançat un important avís a tots els propietaris d’habitatges a Espanya sobre les seues obligacions fiscals després de vendre un immoble. Segons la informació proporcionada per l’autoritat fiscal, existeixen tres tributs principals que els venedors han de considerar en finalitzar una operació de venda: l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), la plusvàlua municipal i, especialment, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) pel que fa als possibles guanys patrimonials obtinguts.
L’IBI es distribueix proporcionalment entre comprador i venedor segons el temps que cadascú hagi estat propietari de l’immoble durant l’any fiscal. Per la seua part, la plusvàlua municipal s’ha d’abonar en un termini màxim de 30 dies hàbils després de la transmissió de la propietat. Tanmateix, és l’IRPF el que genera més dubtes entre els contribuents, ja que els guanys obtinguts per la venda s’han de declarar en la Renda de l’exercici corresponent, encara que existeixen importants excepcions que podrien suposar un alleujament fiscal per a molts espanyols.
Casos en els quals es pot evitar el pagament de l’IRPF per venda d’habitatge
La legislació espanyola preveu diversos supòsits en els quals els contribuents poden quedar exempts de tributar per IRPF els guanys obtinguts en la venda d’un immoble. Entre els casos més rellevants en destaquen dos: els majors de 65 anys i les persones en situació de dependència que no estan obligats a declarar el guany patrimonial, i aquells propietaris que reinverteixin l’import obtingut en la compra d’un altre habitatge habitual.
En el cas de la reinversió, el termini establert és de dos anys, tant abans com després de l’operació de venda. És fonamental que tant l’habitatge adquirit com la venuda compleixin els requisits per ser considerades habitatge habitual, el que implica que el venedor ha d’haver residit a l’immoble venut durant almenys tres anys complets. L’AEAT aclareix en la seua pàgina web: "En cas que l’import de la reinversió sigui inferior al total obtingut en l’alienació, només s’exclourà del gravamen la part proporcional del guany patrimonial que correspongui a la quantitat efectivament reinvertit en les condicions esmentades anteriorment".
Requisits específics per accedir a les exempcions fiscals
Per beneficiar-se d’aquests avantatges fiscals, és necessari complir estrictament certs requisits. En el cas de la reinversió en habitatge habitual, resulta imprescindible manifestar expressament la voluntat d’acollir-se a aquesta opció i verificar que tant l’habitatge transmès com l’adquirida o rehabilitada compleixen amb les condicions per ser considerades habitatge habitual segons la normativa tributària vigent.
Una altra via per obtenir l’exempció del pagament de l’IRPF és la dació en pagament, encara que en aquest cas s’ha de demostrar fefaentment tant la situació d’insolvència com la manca d’altres béns en la Declaració de la Renda. Així mateix, si no s’han generat guanys patrimonials en la venda de l’immoble, no existirà obligació de declarar-ho en l’IRPF, que pot suposar un important alleujament per a aquells propietaris que vengui per un valor igual o inferior al d’adquisició.
Com reflectir correctament la venda en la Declaració de la Renda?
Un aspecte crucial per als contribuents és conèixer com han d’incloure aquestes operacions en la seua declaració anual. Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la casella 1626 és l’espai on s’ha d’incloure la referència cadastral quan existeixin activitats econòmiques vinculades als domicilis transmesos i aquests siguin considerats accessoris a l’habitatge habitual.
Emplenar correctament les caselles corresponents és fonamental per evitar discrepàncies amb Hisenda. Els experts fiscals recomanen prestar especial atenció a aquest tràmit, ja que un error podria derivar en una revisió per part de l’Agència Tributària i, potencialment, en sancions econòmiques.
L’Impost sobre Béns Immobles: un impost compartit
L’IBI és un dels impostos més coneguts pels propietaris espanyols. La seua peculiaritat en els processos de compravenda rau que es prorrateja entre comprador i venedor en funció del temps que cada un hagi estat propietari durant l’any fiscal. Aquest repartiment proporcional sol acordar-se en l’escriptura de compravenda, encara que la responsabilitat última del pagament davant l’administració recau sobre qui figuri com a propietari a 1 de gener de l’any en curs.
Per exemple, si un habitatge es ven l’1 de juliol, el venedor hauria d’assumir aproximadament el 50% de l’IBI corresponent a aquell any, mentre que el comprador es faria càrrec del 50% restant. Aquesta distribució pot negociar-se entre les parts, però és important que quedi reflectida al contracte per evitar malentesos posteriors.
Què passa si no es declara correctament la venda d’un immoble?
L’Agència Tributària disposa de mecanismes cada vegada més sofisticats per detectar operacions immobiliàries no declarades o incorrectament reflectides en les declaracions dels contribuents. L’encreuament de dades amb notaries, registres de la propietat i entitats financeres permet a Hisenda tenir un control exhaustiu sobre les transaccions realitzades.
Les conseqüències de no declarar adequadament poden incloure recàrrecs, interessos de demora i sancions que poden assolir fins el 150% de la quota no ingressada en els casos més greus. Per això, des de l’AEAT insisteixen en la importància d’informar-se adequadament sobre les obligacions fiscals i complir-hi en temps i forma.
Terminis importants per al compliment fiscal
La plusvàlua municipal s’ha d’abonar en un termini màxim de 30 dies hàbils després de la venda, mentre que el guany patrimonial s’haurà d’incloure en la declaració de la Renda corresponent a l’exercici fiscal en què es va produir la transmissió. En el cas d’acollir-se a l’exempció per reinversió, és fonamental realitzar la nova adquisició dins del termini estipulat de dos anys abans o després de la venda.
Des de l’Agència Tributària recorden que és essencial informar-se sobre els requisits específics i emplenar correctament tots els apartats relacionats en la Declaració de la Renda per evitar problemes futurs amb l’administració tributària. Els contribuents poden sol·licitar cita prèvia o utilitzar els canals d’assistència telefònica i telemàtica que ofereix l’AEAT per resoldre qualsevol dubte relacionat amb aquestes obligacions fiscals.