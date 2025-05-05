La moneda de 25 pessetes que val 1 milió d’euros
Una moneda de 25 pessetes de Barcelona 92 amb un error d’encunyació es ven per aquesta xifra milionària en eBay. El seu color platejat, en lloc del daurat habitual, la converteix en una peça única per a col·leccionistes.
El 28 de febrer de 2002 va marcar el final d’una era monetària a Espanya. Aquell dia va ser l’últim en què els espanyols van poder utilitzar les pessetes com a mitjà de pagament oficial, donant pas a l’euro com a moneda única a tota la Unió Europea. Moltes monedes van quedar oblidades en calaixos, ja fos per nostàlgia o per l’esperança que algun dia augmentessin el seu valor al mercat numismàtic.
Aquesta aposta per guardar pessetes ha resultat ser molt encertada per a alguns d’afortunats, especialment si entre les seues monedes es troba alguna peça singular. Segons va explicar Jesús Vico, reconegut expert en col·leccionisme numismàtic, "hi ha diversos detalls que fan que pugi el preu d’una moneda, i un d’ells podria ser que hagin estat encunyades amb algun defecte o tara i que per això no s’hagin posat en circulació".
Aquest és precisament el cas d’una moneda de l’any 1990, encunyada amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, que actualment s’ofereix a eBay per la sorprenent xifra de 1.000.000 d’euros. El venedor indica estar disposat a considerar una "millor oferta", però el preu base ja reflecteix l’extraordinària raresa d’aquesta peça.
Característiques de la moneda de 25 pessetes valorada en un milió d’euros
El que fa única a aquesta moneda de 25 pessetes (equivalent a 5 duros en l’argot popular) és el seu color platejat, que contrasta radicalment amb el daurat característic d’aquestes peces. L’usuari de eBay 'pauces2013', que compta amb una valoració del 100% de vots positius, explica que es tracta d’un "error o prova" en el procés d’encunyació i que la va adquirir directament del banc.
Un detall fonamental que incrementa el seu valor és que la moneda mai no ha circulat, conservant-se en estat perfecte. Aquesta circumstància, sumada a la seua raresa cromàtica, ha despertat un notable interès entre els col·leccionistes, com demostra l’elevat nombre de visites que ha rebut l’anunci: 93 en les últimes 24 hores.
El disseny d’aquesta peculiar moneda va ser obra del gravador Luis José Díaz Sales. En el seu anvers presenta la figura d’un llançador de disc al costat de la inscripció 'Espanya i l’any '1990'. Al revers apareix el valor de 25 pessetes al costat del logotip oficial dels Jocs Olímpics i la inscripció 'Barcelona 92', acompanyada de la lletra 'M’ com a homenatge a Madrid, seu de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).
El valor de les monedes al mercat numismàtic
Per determinar si una moneda pot assolir valors significatius al mercat, els experts consideren diversos factors. La raresa és un dels principals, que ve determinada pel nombre d’exemplars emesos i les condicions particulars de cada peça. En aquest sentit, les monedes amb errors d’encunyació, com la que ens ocupa, solen ser les més cobejades pels col·leccionistes.
L’estat de conservació és un altre element crucial. Les monedes que no han estat en circulació i mantenen la seua brillantor original (conegudes com a "flor d’encuny") assoleixen cotitzacions molt més elevades que aquelles que mostren signes de desgast.
També influeix notablement el motiu pel qual van ser encunyades. Les monedes commemoratives, com les dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 o les dedicades a esdeveniments de la Casa Reial, com les de la Princesa Elionor, solen tenir un valor afegit per als col·leccionistes.
Com identificar si tens una moneda valuosa?
Si sospites que pots tenir alguna moneda de valor entre les teues antigues pessetes, els experts recomanen fixar-se en:
- Any d’encunyació: Algunes dates són més estranyes que d’altres.
- Errors visibles: Com la moneda platejada que hauria de ser daurada.
- Tirades limitades: Edicions especials o commemoratives amb poca distribució.
- Estat de conservació: Com millor conservada, més valor.
- Característiques especials: Com la presència del forat central en les monedes de 25 pessetes.
Les monedes més buscades pels col·leccionistes
A més de l’excepcional moneda platejada de 25 pessetes, existeixen altres peces que els col·leccionistes busquen amb especial interès:
- Les monedes de 100 pessetes de 1966 amb la figura de Franco, especialment les dels primers anys.
- Els durs de plata del segle XIX i principis del XX.
- Les monedes de la Primera i Segona República.
- Les pessetes amb errors d’encunyació, com inscripcions incorrectes o errors en l’encuny.