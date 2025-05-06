La gran apagada revela quins sistemes d’alarma són més fiables i quins van fallar
Un estudi de Selectra destaca la importància de comptar amb bateries de suport, comunicació GSM i mesures addicionals per mantenir la seguretat de la casa durant fallades múltiples en infraestructures crítiques
L’apagada elèctrica que va afectar la setmana passada a milers de llars espanyoles en diverses comunitats autònomes ha generat una creixent preocupació entre els ciutadans sobre l’eficàcia dels sistemes de seguretat durant interrupcions prolongades del subministrament elèctric. Segons un estudi detallat realitzat per Selectra, la majoria dels sistemes d’alarma moderns continuen operatius durant aquests incidents gràcies a les seues bateries de suport, encara que el seu funcionament pot veure’s compromès quan fallen simultàniament les xarxes de comunicació, tant internet com cobertura mòbil.
"Comptar amb una alarma amb bateria de suport i comunicació GSM o per radiofreqüència és clau per garantir la seguretat de la llar en casos extrems com el que vivim en l’apagada. Depenent del model i l’estat de la càrrega, la bateria de suport de les alarmes pot continuar funcionant entre 4 i 24 hores", explica Óscar Martín González, especialista en alarmes de Selectra. Aquest incident, ocorregut el passat 28 d’abril, ha posat en relleu la vulnerabilitat d’alguns sistemes de seguretat davant fallades múltiples en les infraestructures crítiques.
El tall d’electricitat, que va deixar sense subministrament a nombroses zones durant hores, ha servit com a prova real per comprovar la resistència i fiabilitat dels diferents tipus de sistemes d’alarma disponibles al mercat espanyol, evidenciant importants diferències en la seua capacitat per mantenir la protecció de la llar en situacions adverses.
Diferències entre sistemes d’alarma segons el seu grau de protecció
No tots els sistemes d’alarma ofereixen el mateix nivell de protecció davant d’una apagada elèctrica. Les alarmes de grau 1, generalment adquirides per internet sense instal·lació professional, solen mancar de connexió a una Central Receptora d’Alarmes (CRA) i no disposen habitualment de bateries de suport, la qual cosa les converteix en les més vulnerables durant un tall de subministrament, quedant completament inoperatives.
D’altra banda, les alarmes de grau 2 presenten un nivell superior de protecció. Aquests sistemes estan connectats permanentment a una central receptora d’alarmes i compten amb sistemes de suport energètic i comunicació mitjançant targetes SIM o tecnologia GSM. Gràcies a aquestes característiques, el seu funcionament bàsic no es va veure interromput durant la recent apagada, mantenint un nivell acceptable de seguretat a les llars protegides.
Tanmateix, l’incident del 28 d’abril va resultar particularment complex, ja que a més del tall elèctric, també es va produir una caiguda a les xarxes de comunicació mòbil en algunes zones. En aquestes circumstàncies excepcionals, fins i tot les alarmes de grau 2 van perdre temporalment la seua capacitat per comunicar-se amb les centrals receptores, encara que van continuar funcionant de manera autònoma. Els sistemes van poder continuar activant sirenes, mantenint operatius els sensors i realitzant enregistraments, conservant així la seua capacitat dissuasiva i d’alerta local.
Recomanacions per maximitzar la seguretat davant d’apagades
Els experts de Selectra han elaborat una sèrie de recomanacions pràctiques perquè els usuaris puguin garantir la protecció de les seues cases fins i tot en situacions de tall elèctric prolongat:
- Verificar la bateria de suport: És fonamental assegurar-se que el sistema d’alarma contractat inclogui una bateria de suport de qualitat i amb prou autonomia. Aquest component resulta essencial per mantenir operatiu el sistema durant un tall de subministrament.
- Tecnologies de comunicació alternatives: Optar per models que incorporin comunicació GSM o radiofreqüència proporciona més resiliència, ja que aquestes tecnologies solen ser més resistents a fallos generalitzats que les connexions exclusivament basades en internet.
- Sistemes d’alimentació ininterrompuda: La instal·lació d’un SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda) pot resultar una inversió encertada per mantenir operatius tant el router com la central d’alarma durant períodes prolongats sense electricitat.
- Triar marques amb experiència provada: Selectra recomana considerar proveïdors d’alarmes amb historial demostrat en situacions crítiques, ja que aquests solen implementar protocols més robustos davant de fallos múltiples.
Impacte de l’apagada en la seguretat domèstica
La recent apagada ha servit com un cas d’estudi real sobre la vulnerabilitat dels sistemes de seguretat domèstica davant de fallos en infraestructures crítiques. La coincidència de talls elèctrics amb interrupcions a les xarxes de comunicació ha evidenciat la necessitat de comptar amb sistemes redundants i dissenyats per resistir escenaris adversos múltiples.
Les estadístiques del sector seguretat indiquen que, durant talls prolongats d’electricitat, poden augmentar els intents d’intrusió en habitatges, la qual cosa converteix la resiliència dels sistemes d’alarma en un factor crític per a la protecció de la casa. Els sistemes més avançats del mercat incorporen ja múltiples capes de protecció precisament per fer front a aquest tipus de contingències.
Què ha de fer un usuari durant una apagada prolongada?
Per a aquells usuaris que experimenten un tall elèctric prolongat, els experts recomanen verificar l’estat de funcionament de la seua alarma mitjançant l’aplicació mòbil si està disponible, o contactant directament amb el seu proveïdor de serveis de seguretat. Moltes companyies compten amb protocols específics per a aquestes situacions i poden oferir solucions temporals fins la recuperació del servei.
Addicionalment, és recomanable revisar periòdicament l’estat de les bateries de suport i realitzar proves de funcionament del sistema en manera autònoma, per garantir que respondrà adequadament quan sigui necessari.
"Un bon sistema d’alarma no només dissuadeix, sinó que protegeix fins i tot en les pitjors condicions. L’apagada ha estat una crida d’atenció per revisar si realment estem preparats", conclou Oscar Martín, destacant la importància de considerar tots els escenaris possibles en triar un sistema de seguretat per a la casa.