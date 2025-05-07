La cançó de la Festa Major de Lleida ja té videoclip
La cançó “Tornarem a ballar!”és obra del compositor lleidatà Arnau Moreno i està interpretada per Joana Barco
El videoclip oficial de "Tornarem a ballar!", la cançó de la Festa Major de Lleida 2025, ja ha vist la llum gràcies al treball de la productora audiovisual "El Garito", formada per joves creadors locals. Aquest audiovisual recorre tant els indrets més emblemàtics de la capital del Segrià com racons menys coneguts però igualment significatius per a la ciutadania lleidatana, oferint una visió contemporània i vivaç de la identitat de la ciutat.
La Seu Vella, el riu Segre i el casc antic es converteixen en protagonistes visuals d'aquesta peça audiovisual que rendeix homenatge a l'esperit festiu i al teixit urbà de Lleida. El videoclip mostra diversos carrers, edificis i monuments característics que formen part del paisatge quotidià dels lleidatans i lleidatanes, combinant tradició i modernitat en cada pla.
La composició musical, obra del reconegut productor lleidatà Arnau Moreno, conegut artísticament com EMLAN, fusiona elements tradicionals amb estils contemporanis, donant com a resultat una peça vitalista i festiva. "Tornarem a ballar!" transmet un sentiment de retrobament i celebració que connecta amb totes les generacions que viuen la Festa Major, segons la Paeria.
Aquest projecte ha estat impulsat pel servei municipal dels Bucs d'Assaig El Mercat, dependent de la Regidoria de Joventut i ubicat al barri de la Bordeta. L'encàrrec a Moreno representa un reconeixement a la seva trajectòria com a jove creador emergent amb projecció arreu de l'Estat.
La veu principal de la cançó correspon a Joana Barco, una jove talent seleccionada mitjançant un càsting obert organitzat als mateixos Bucs d'Assaig, on un jurat format per professionals del sector musical va valorar les diferents candidatures presentades.