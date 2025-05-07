COOPERATIVISME
Cooperatives d’estudiants se citen a Tàrrega
De cinc centres educatius amb set iniciatives
Mig centenar d’estudiants i professors de Lleida es van citar ahir a Tàrrega en la primera edició de la Trobada de Cooperatives d’Alumnes de Ponent. Es tractava d’una iniciativa organitzada per la ESSpurna, cooperativa d’alumnes, i Ponent Coopera.
Cinc centres educatius (els instituts Guissona, Alfons Costafreda de Tàrrega i Mollerussa, el col·legi Vedruna de Tàrrega i l’Escola Agrària d’Alfarràs) van presentar set cooperatives impulsades pel seu alumnat, entre les quals, n’hi havia tres del Vedruna, totes del cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència. Es tracta de cooperatives que busquen ajudar col·lectius vulnerables amb entitats del territori, i estaven dirigides a millorar la vida dels nens en risc d’exclusió social amb L’Espiga de Guissona, les malalties rares amb l’associació Emma de Tàrrega i la memòria amb l’Associació d’Alhzeimer també de Tàrrega. L’Escola Agrària d’Alfarràs va oferir productes de proximitat i ecològics per ajudar AFANOC i l’institut Mollerussa, plantes aromàtiques per a l’hospital Sant Joan de Déu i La Marató de TV3.
L’objectiu era intercanviar experiències i sensibilitzar els joves sobre el cooperativisme com una opció de negoci viable.