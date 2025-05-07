Un jubilat troba un dècim de loteria a la butxaca d’una camisa i quan se n’adona, estava premiat amb 24 milions d’euros
L’home, de 68 anys, va localitzar el bitllet milionari poques hores abans que caduqués i va poder salvar in extremis una fortuna que havia estat guardada durant gairebé un any
Un jubilat de 68 anys ha protagonitzat una d’aquestes històries que semblen serveis d’una pel·lícula. Jimmie Smith, antic guàrdia de seguretat resident en Nova Jersey (Estats Units), va trobar un bitllet de loteria premiat amb 24 milions d’euros a la butxaca d’una camisa oblidada, just quan estava a punt de caducar. La troballa es va produir després d’escoltar casualment un anunci televisiu que alertava sobre un gran premi sense reclamar de la loteria de Nova York.
Smith havia adquirit el bitllet guanyador el 25 de maig de 2016, però seguint el seu costum habitual, el va guardar sense comprovar al costat d’altres molts bitllets que acumulava des de feia anys. "Sempre em deia: 'Els comprovaré quan tingui temps’", va confessar l’afortunat després de l’inesperat descobriment. El jubilat amb prou feines comptava amb unes hores de marge abans que vencés el termini per reclamar el seu milionari premi, la qual cosa hauria suposat perdre l’oportunitat de convertir-se en multimilionari per una simple badada.
Com va reclamar el premi i què va fer després
Després de confirmar que efectivament posseïa el bitllet guanyador, Smith va procedir a realitzar tots els tràmits necessaris per assegurar el cobrament del seu premi. Segons van informar les autoritats de la loteria novaiorquesa, el jubilat va optar per rebre els diners en forma de pagaments anuals durant un període de 26 anys, en lloc de triar un únic pagament amb la corresponent reducció de l’import total.
Una vegada formalitzat el procés de cobrament, el nou milionari va decidir mantenir un perfil discret, allunyant-se completament del focus mediàtic. De fet, tal com assenyalen diversos mitjans nord-americans, amb prou feines s’ha tornat a tenir notícies sobre ell després de la reclamació del premi, evidenciant el seu desig de viure la seua nova situació econòmica amb total privacitat.
Terminis per cobrar premis de loteria a Espanya
La història de Smith resulta encara més sorprenent si la traslladem al context espanyol, on els terminis per reclamar premis són significativament més curts. Mentre que a Nova York l’afortunat jubilat va disposar de gairebé un any per verificar el seu bitllet, a Espanya el temps es redueix considerablement.
Segons estableix la normativa de Loteries i Apostes de l’Estat, els guanyadors espanyols només tenen tres mesos a partir de l’endemà al sorteig per reclamar qualsevol premi. Transcorregut aquest període, l’import no reclamat reverteix a les arques de l’organisme emissor i l’afortunat perd tot dret sobre els diners.
A continuació es detallen els terminis oficials per als principals sortejos que se celebren en territori espanyol:
Tipus de sorteig - Termini per cobrar
- Loteria Nacional - 3 mesos des de l’endemà al sorteig
- Primitiva, Bonoloto, Euromilions - 3 mesos des de l’endemà al sorteig
- El Gordo de la Primitiva - 3 mesos des de l’endemà al sorteig
Els jugadors que resultin premiats poden fer efectiu el cobrament tant en entitats bancàries autoritzades com en les mateixes administracions de loteria, sempre que hi vagin dins del termini estipulat de 90 dies naturals.
Consells per no perdre un bitllet premiat
El cas de Jimmie Smith no és tan excepcional com podria semblar. Cada any, milers d’euros en premis de loteria caduquen sense ser reclamats per badades similars. Per evitar aquestes situacions, els experts recomanen seguir unes pautes bàsiques:
1. Designa un lloc específic per guardar els bitllets. Utilitzar sempre el mateix lloc (una carpeta, un calaix determinat o fins i tot una aplicació digital) facilita la seua localització quan sigui necessari revisar-los.
2. Estableix un sistema de recordatoris. Configurar alertes periòdiques al mòbil o al calendari pot ser fonamental per no oblidar comprovar els números després de cada sorteig.
3. Aprofita les eines digitals. Moltes plataformes oficials i aplicacions permeten verificar els bitllets de forma ràpida i senzilla, evitant haver de revisar manualment llargues llistes de números.
4. Revisa regularment butxaques i carteres. Com demostra el cas de Smith, sovint els bitllets acaben oblidats als llocs més insospitats, per la qual cosa convé fer revisions periòdiques.
Per què caduquen tants premis de loteria cada any?
Segons dades oficials, a Espanya caduquen anualment milions d’euros en premis de loteria no reclamats. Aquest fenomen es deu principalment a tres factors: el desconeixement dels terminis legals, la pèrdua física dels bitllets i l’oblit per part dels jugadors habituals que acumulen dècims sense comprovar-los.
Els organismes oficials de loteria recomanen comprovar els resultats immediatament després de cada sorteig, així com conservar els resguards en lloc segur fins verificar si han estat premiats. En el cas de jocs com la Primitiva o Euromilions, on és habitual realitzar apostes múltiples o participar en diversos sortejos simultàniament, el risc d’oblit augmenta considerablement.
Què passa amb els diners dels premis no reclamats?
Un dubte freqüent entre els apostadors es refereix a la destinació dels premis que mai arriben a cobrar-se. A Espanya, aquests imports no desapareixen, sinó que reverteixen Loteries i Apostes de l’Estat, que els reintegra per a futurs sortejos o els destina a diferents finalitats socials segons l’establert en la seua normativa.