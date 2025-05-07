Novetats a Netflix amb redisseny ambiciós : avisos per als esdeveniments en directe i un 'feed' per a mòbil
La plataforma d'streaming pretén millorar l’experiència de navegació dels seus subscriptors
Netflix ha anunciat la implementació d’un conjunt de novetats que inclouen notificacions per alertar de l’inici de programes en directe i un feed vertical per a l’aplicació mòbil, com a part del redisseny més ambiciós que ha realitzat la plataforma fins la data. Aquestes millores busquen simplificar l’experiència d’usuari i facilitar la navegació entre els milions de continguts disponibles en el servei.
El gegant del streaming va presentar durant una conferència de premsa la seua nova experiència televisiva amb "un disseny més simple, fàcil i intuïtiu" destinat a ajudar els usuaris a trobar contingut adaptat a les seues preferències, segons ha comunicat la companyia. Entre les principals novetats destaca una campana d’avís per notificar el començament de les retransmissions en directe, una funció especialment útil per a esdeveniments com els partits de la NFL.
"Amb un esdeveniment en viu com la NFL el dia de Nadal, vols veure l’acció en el moment en què succeeix, així que necessitem avisar-te quan sintonitzar", va explicar Eunice Kim, directora de producte de Netflix, durant la presentació.
Millores en la interfície d’usuari
El nou disseny del portal presentarà tota la informació rellevant dels títols per evitar que els usuaris hagin de desplaçar-se per la pantalla per comprendre els detalls d’un determinat contingut. "Presentem tota la informació que necessites per prendre una decisió informada sobre què veure. Així, pots concentrar-te millor en el que fa que cada títol sigui rellevant per a tu, amb mencions com a guanyador del premi Emmy o número 1 en programes de televisió", va afegir Kim.
A més, la plataforma ha resituat seccions com "Buscar" i "La meua llista" a la part superior de la pàgina d’inici, "on són més visibles i fàcils d’accedir", segons van precisar des de la companyia.
Feed vertical per a mòbils i recomanacions personalitzades
Quant a l’experiència mòbil, Netflix llançarà en les properes setmanes un feed vertical amb clips de sèries i pel·lícules per potenciar la secció 'Descobrir', permetent als usuaris visualitzar títols "de manera més fàcil i divertida".
Elizabeth Stone, directora de tecnologia de l’empresa, va explicar durant la conferència els avenços realitzats en el sistema de recomanacions, que s’adaptaran en temps real a les necessitats i gustos dels subscriptors. "Diguem que li dones 'm’agrada' a la sèrie 'Wednesday'. Unes files més a baix, pot ser que vegis títols similars. O si busques comèdies romàntiques i Glen Powell, adaptarem subtilment la teua pàgina d’inici per mostrar-te més títols relacionats amb ambdós", va detallar.
Intel·ligència artificial per millorar l’experiència
Stone també va avançar que Netflix està explorant formes d’incorporar la Intel·ligència Artificial generativa per "crear text, imatges i vídeos en l’experiència de descobriment" dels seus usuaris. "Començant per la recerca, volem que puguis descobrir sèries i pel·lícules utilitzant frases conversacionals naturals com 'Vull una cosa divertida i animada', o Vull una cosa que faci por, però no massa", i també potser una mica divertit, però no tan divertit", va concloure la directiva.