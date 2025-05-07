Ni el te verd ni el negre: aquesta és la infusió amb més poder antioxidant
Millora la circulació sanguínia, protegeix les neurones i combat el deteriorament cognitiu segons estudis científics recolzats per l’Agència Europea del Medicament
El Ginkgo biloba, considerat una de les espècies d’arbres més antigues del planeta, s’ha consolidat com un remei natural amb importants beneficis per a la salut cerebral i circulatòria. Les seues propietats antioxidants i vasodilatadores contribueixen significativament a millorar la circulació sanguínia, enfortir la memòria i afavorir el creixement neuronal, segons van confirmar diversos estudis científics. Aquesta planta mil·lenària representa una alternativa natural per als qui busquen reforçar el seu sistema cognitiu i prevenir el deteriorament associat a l’edat.
La inclusió d’aliments amb propietats beneficioses resulta fonamental per mantenir un organisme saludable i capaç de combatre diverses afeccions. En aquest context, el Ginkgo biloba destaca per la seua capacitat per "ajudar a retardar l’envelliment vascular, la pèrdua de memòria i de capacitat de concentració", convertint-se en un complement ideal per a una dieta equilibrada basada en fruites, verdures, cereals integrals i proteïnes de qualitat.
Segons expliquen els experts de la Clínica Mayo, aquesta planta llegendària té "poderoses qualitats antioxidants" que "ajuden a millorar la circulació dilatant els vasos sanguinis i reduint la viscositat de les plaquetes", la qual cosa afavoreix un millor flux sanguini cap a òrgans vitals, especialment el cervell.
Què és exactament el Ginkgo biloba?
El Ginkgo biloba és un arbre originari de la Xina que ha existit durant més de 200 milions d’anys, sent considerat un autèntic fòssil vivent. Les seues fulles en forma de ventall contenen compostos bioactius com flavonoides i terpenoides, responsables dels seus efectes terapèutics. Aquesta planta ha format part de la medicina tradicional xinesa durant segles, on s’ha utilitzat per tractar diversos problemes circulatoris i cognitius.
Beneficis medicinals del Ginkgo biloba avalats científicament
Entre les propietats terapèutiques més destacades del Ginkgo biloba es troba la seua activitat vasodilatadora, que millora la circulació sanguínia general. Així mateix, els seus compostos antioxidants combaten els radicals lliures, reduint l’estrès oxidatiu cel·lular que contribueix a l’envelliment. Els seus efectes neuroprotectors són especialment rellevants per preservar la funció cognitiva a mesura que envellim.
L’Agència Europea del Medicament (EMA) reconeix dos usos principals per a aquesta planta. D’una banda, la "millora del deteriorament cognitiu associat a l’edat i de la qualitat de vida en la demència lleu". Per un altre, un ús tradicional orientat a l’"alleujament de la pesadesa de les cames i la sensació de les mans i peus freds associats a trastorns circulatoris menors".
Investigacions recents també suggereixen que el Ginkgo podria tenir efectes positius en el tractament de condicions com el tinnitus (brunzit a les orelles), vertigen, glaucoma i síndrome premenstrual, encara que es requereixen més estudis per confirmar aquests beneficis de forma concloent.
Com incorporar el Ginkgo biloba a la nostra rutina diària?
Existeixen diverses presentacions que faciliten el consum d’aquesta planta medicinal. El Ginkgo es pot trobar en forma de comprimits, extractes líquids o gels, sent aquestes opcions les més concentrades i estandarditzades quant a la seua dosificació. No obstant, una de les maneres més tradicionals i agradables de consumir-lo és mitjançant infusions preparades amb fulles seques.
Per elaborar una infusió de Ginkgo, n’hi ha prou amb afegir una culleradeta de fulles seques en una tassa d’aigua acabada de bullir i deixar reposar durant 5-10 minuts. Es recomana consumir entre 1 i 3 tasses diàries per obtenir els seus beneficis, preferiblement entre àpats per afavorir-ne l'absorció.
És important destacar que, segons adverteix el professor Antonio Galán de Mera, expert en botànica de la Universitat CEU San Pablo de Madrid, s’ha d’evitar el consum de les llavors del Ginkgo a causa "del seu potencial tòxic perquè poden causar problemes respiratoris i arrítmies". Per tant, és fonamental utilitzar exclusivament preparats elaborats a partir de les fulles de la planta.
Precaucions i possibles interaccions medicamentoses
Encara que el Ginkgo biloba es considera generalment segur per a la majoria de les persones quan es consumi en les dosis recomanades, existeixen algunes precaucions importants a tenir en compte. Pels seus efectes anticoagulants, no es recomana el seu ús en persones que prenen medicaments anticoagulants com la warfarina, l’àcid acetilsalicílic o el clopidogrel, ja que podria augmentar el risc de sagnia.
Així mateix, s’aconsella suspendre el seu consum almenys dos setmanes abans de qualsevol intervenció quirúrgica programada. Les dones embarassades o en període de lactància haurien d’evitar el seu ús, així com els qui pateixen epilèpsia, ja que podria augmentar la freqüència de les convulsions en alguns casos.
Com passa amb qualsevol suplement natural, és recomanable consultar amb un professional sanitari abans d’iniciar un tractament amb Ginkgo biloba, especialment si es pateixen malalties cròniques o s’és sota tractament farmacològic.
Per què el Ginkgo biloba és considerat un superaliment per al cervell?
El Ginkgo biloba conté més de 40 components bioactius, sent els més importants els flavonoides i els terpens lactones. Aquests compostos ajuden a protegir les cèl·lules cerebrals del dany oxidatiu, milloren el flux sanguini cerebral i afavoreixen la neurogènesi (formació de noves neurones). Estudis realitzats en persones grans mostren que el consum regular d’extracte de Ginkgo pot millorar la memòria a curt termini, la velocitat de processament cognitiu i la funció executiva.
Una metaanàlisi publicada a la revista científica Journal of Alzheimer’s Disease va trobar que dosis estandarditzades d’extracte de Ginkgo (120-240 mg diaris) poden ser tan efectives com alguns medicaments per al tractament de símptomes lleus a moderats de deteriorament cognitiu, amb l’avantatge de presentar menys efectes secundaris.
Què diu la ciència actual sobre l’efectivitat del Ginkgo biloba?
La investigació sobre els beneficis del Ginkgo biloba ha produït resultats mixtos. Mentre alguns estudis mostren millores significatives en la funció cognitiva i circulatòria, d’altres no han trobat efectes rellevants. Aquesta discrepància podria deure’s a diferències en la qualitat dels extractes utilitzats, les dosis administrades o les metodologies d’investigació.
Els estudis més prometedors suggereixen que el Ginkgo podria ser especialment beneficiós per a persones amb deteriorament cognitiu lleu o demència vascular incipient, així com per als qui pateixen claudicació intermitent (dolor a les cames en caminar a causa de mala circulació). Tanmateix, la seua eficàcia preventiva en persones sanes continua sent objecte de debat científic.
Malgrat les controvèrsies, organismes com la Comissió E alemanya (equivalent a la FDA nord-americana per a productes herbales) han aprovat l’ús del Ginkgo biloba per tractar símptomes associats amb insuficiència cerebral i trastorns circulatoris perifèrics, basant-se en l’evidència científica disponible.