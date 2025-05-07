Torna la Festa del Cine a Lleida amb entrades a 3,50 euros
Del 2 al 5 de juny, més de 300 sales de tot Espanya participaran en aquesta popular iniciativa, incloent-hi els cines de Lleida que s’afegeixen a la promoció
La Festa del Cine torna a les sales espanyoles del 2 al 5 de juny amb el seu tradicional preu reduït de 3,50 euros per entrada. Aquesta popular iniciativa comptarà amb la participació de més de 300 complexos cinematogràfics repartits per tota la geografia nacional, la qual cosa suposa una oportunitat excepcional perquè els aficionats al setè art gaudeixin de les últimes estrenes a un preu molt assequible durant quatre dies consecutius.
A la demarcació de Lleida, les 16 sales del complex JCA Alpicat i les dos dels Cinemes Majèstic de Tàrrega, pertanyents al Circuit Urgellenc, secundaran aquesta activitat com ja és habitual en anteriors edicions. La novetat d’aquest any resideix en la incorporació de sales Ocine Premium de Lleida, inaugurades al desembre del 2024 i que participaran per primera vegada en aquesta iniciativa promocional. A més, Screenbox Lleida també oferirà al públic aquest descompte, completant així l’oferta cinematogràfica de la zona.
Procés per beneficiar-se de la promoció
A diferència d’edicions anteriors, quan era necessari acreditar-se prèviament, en les últimes convocatòries s’ha simplificat el procés. Els espectadors interessats poden adquirir directament les entrades al preu reduït de 3,50 euros a les taquilles dels cines participants o al fer la compra a través de les seues pàgines web i aplicacions oficials.
És important assenyalar que la promoció s’aplica a totes les pel·lícules en cartellera i a totes les sessions durant els dies assenyalats, amb algunes excepcions com continguts alternatius, projeccions en formats especials o esdeveniments exclusius que podrien quedar fora de la promoció segons la política de cada sala.