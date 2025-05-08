Alerta per possibles pluges intenses aquest dijous a la tarda i divendres
Protecció Civil activa el pla Inuncat davant la previsió de més de 20l/m² en 30 minuts, amb risc de tempestes i calamarsa a diverses comarques catalanes
Protecció Civil ha emès aquest dijous una alerta per pluges intenses que podrien afectar la major part del territori català entre aquesta tarda i demà divendres. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), els xàfecs podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts a gairebé qualsevol punt de Catalunya, situació que ha provocat l'activació del pla d'emergències Inuncat.
L'episodi meteorològic s'iniciarà aquesta tarda per l'extrem sud del territori, on es preveu que les tempestes assoleixin major intensitat cap al final de la jornada. Durant la nit, les precipitacions es desplaçaran cap al litoral central i zones del Prepirineu, tot i que amb menor probabilitat de superar els llindars d'alerta.
Pel que fa a divendres, les comarques del Camp de Tarragona, el litoral central i el de Girona podrien veure's afectades durant el matí, mentre que a la tarda les tempestes es concentrarien a les comarques interiors de la Catalunya Central, podent arribar fins al Ripollès i la Garrotxa. Cal destacar que els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i, localment, de calamarsa o pedra durant el dijous, així com de calamarsa o pedra de mida petita divendres fins a mitja tarda. Aquesta situació meteorològica adversa requereix especial atenció per part de la ciutadania.
Recomanacions davant el risc de tempestes
Davant aquest escenari meteorològic, Protecció Civil ha emès una sèrie de recomanacions per minimitzar riscos. S'aconsella evitar aparcar vehicles en rieres o punts susceptibles d'inundació, així com no travessar mai rius o rieres a peu o amb vehicle, especialment a les zones on es preveuen intensitats i acumulacions més destacades. Aquestes precaucions són especialment rellevants en un context on les pluges intenses poden provocar inundacions sobtades i complicacions en la mobilitat.