COMUNICACIÓ
Els reptes d’informar en l’actualitat
A debat en el X Simposi de Llibertat de Premsa, organitzat pel Col·legi de Periodistes i la UdL. Amb Silvia Intxaurrondo i col·loquis sobre fake news, informació local i internacional
Els reptes del periodisme en l’actualitat va ser el tema que va protagonitzar ahir la desena edició del Simposi de Llibertat de Premsa, una cita organitzada per la demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes i la Universitat de Lleida. La jornada va tenir lloc a la sala Víctor Siurana del Rectorat i es va dividir en una conferència inaugural i tres taules redones amb professionals en diferents àmbits del periodisme.
Entre aquestes, va destacar el debat Periodisme de proximitat: l’antídot contra la desinformació, que va estar moderat per la periodista Gemma Peris i va comptar amb la participació dels responsables dels principals mitjans de comunicació de la demarcació: Anna Sàez, directora de SEGRE; Oriol Bosch (ACN Ponent, Alt Pirineu i Aran), Anna Muñoz (La Xarxa), Jordi Sebastià (UA1 Lleida Ràdio) i Francesc Guillaumet (La Mañana).
“El periodisme local i comarcal se sol veure com una cosa folklòrica”, va apuntar Sàez. “Tanmateix, a Catalunya, els mitjans locals tenen molt més pes, quant a lectors, que els mitjans generalistes. Si vols que una notícia arribi als lectors lleidatans, és més possible aconseguir-ho a través d’un mitjà com SEGRE que en un de nacional”, va assegurar Sàez.
Per la seua part, Bosch va subratllar “el fet de ser allà” com una de les virtuts essencials del periodisme de proximitat. Així mateix, també va reivindicar que “des d’un mitjà nacional també es poden explicar històries locals. Precisament, el nostre treball és intentar que la informació que succeeix a Lleida pugui també tenir un espai en un informatiu de televisió o en un diari a nivell nacional”, va afirmar Bosch.
Les altres taules redones van tractar el Periodisme en temps de Fake News –els professionals convidats van abordar les eines actuals de verificació i intel·ligència artificial en l’era de la digitalització– i Fer periodisme en el context internacional actual. Entre els periodistes que hi van participar, destaquen mitjans de comunicació tradicionals com per exemple Catalunya Ràdio, Televisió Espanyola, o El País, així com mitjans creats en l’era digital com Verificat (els primers fact checkers de Catalunya), l’agència de notícies Infoveritas o la revista de periodisme internacional 5W.
Intxaurrondo: “Recuperar el bon periodisme és una urgència”
La periodista i presentadora de Televisió Espanyola Silvia Intxaurrondo va protagonitzar ahir la conferència inaugural del X Simposi de Llibertat de Premsa. Ho va fer telemàticament i va reivindicar la necessitat urgent de “recuperar el bon periodisme” perquè “sense informació fiable no hi ha ciutadans lliures”, va assegurar. A més, Intxaurrondo va apuntar que els pseudomitjans “aprofiten el context actual dels mitjans de comunicació –en el qual el model de negoci es basa en la immediatesa– per desinformar. Quan hi ha urgència, no hi ha rigor”, va afirmar.