La inclusió social, més fàcil
El Punt Òmnia Balaguer ha assistit 343 persones des del 2024
El servei Punt Òmnia Balaguer, un programa de la Generalitat de Catalunya gestionat per Aspid, ha facilitat la inclusió social i la vinculació a la comunitat de 343 persones des de la seua creació l’octubre del 2024. Concretament, el Punt Òmnia consisteix a proporcionar eines TIC a persones de col·lectius vulnerables amb l’objectiu de facilitar els processos d’empoderament i cohesió comunitària a través d’activitats, tallers i projectes que puguin contribuir al desenvolupament dels usuaris. En els últims set mesos, s’han portat a terme quaranta-nou activitats diferents en els àmbits de l’aprenentatge, l’ocupació, la cultura, la participació en entitats locals o l’administració en línia.