La inclusió social, més fàcil

El Punt Òmnia Balaguer ha assistit 343 persones des del 2024

Diversos usuaris consulten els recursos proporcionats pel Punt Òmnia de Balaguer. - ASPID

El servei Punt Òmnia Balaguer, un programa de la Generalitat de Catalunya gestionat per Aspid, ha facilitat la inclusió social i la vinculació a la comunitat de 343 persones des de la seua creació l’octubre del 2024. Concretament, el Punt Òmnia consisteix a proporcionar eines TIC a persones de col·lectius vulnerables amb l’objectiu de facilitar els processos d’empoderament i cohesió comunitària a través d’activitats, tallers i projectes que puguin contribuir al desenvolupament dels usuaris. En els últims set mesos, s’han portat a terme quaranta-nou activitats diferents en els àmbits de l’aprenentatge, l’ocupació, la cultura, la participació en entitats locals o l’administració en línia.

