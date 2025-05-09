CERTÀMENS
La robòtica conquereix les escoles
Mollerussa celebra la primera edició d’una fira que vol fomentar l’intercanvi d’experiències relacionades amb els robots i la programació. Amb la participació de setze col·legis del Pla
Els pavellons firals de Mollerussa van acollir ahir la primera edició de la Fira de Robòtica Educativa del Pla d’Urgell, un esdeveniment pioner a la comarca que va reunir 450 alumnes de diferents nivells educatius i 16 centres escolars, a més de set empreses del sector tecnològic. El certamen el va organitzar el departament d’Educació, a través del Servei Educatiu del Pla d’Urgell, i l’agrupació empresarial Agrupem, amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi d’experiències i projectes relacionats amb la robòtica i la programació en l’àmbit educatiu.
Al seu torn, la directora del Centre de Recursos Pedagògics, Carme Jou, va explicar que la iniciativa busca donar protagonisme a les escoles i a l’alumnat, que poden presentar projectes desenvolupats al llarg del curs gràcies a l’acompanyament de la figura de la mentora digital que ja treballa en tots els centres de la comarca.
Els alumnes de Batxillerat i Formació Professional van ser els primers a visitar els estands. A partir de les 10 del matí, van agafar el relleu els estudiants d’Educació Primària i Secundària, que també van participar en tallers dissenyats com a reconeixement al seu esforç expositiu.
Col·legis com el Pompeu Fabra de Mollerussa van presentar treballs elaborats amb el microcontrolador Microbit; els Minyons d’Urgell van exposar la seua caixa de contes; i l’institut Salt del Duran, tecnologia per germinar llavors.
La fira també va comptar amb la participació d’empreses que apliquen la robòtica en sectors com el sanitari, l’educatiu i l’industrial, demostrant la transversalitat d’aquesta tecnologia. L’organització ja pensa en una segona edició per a l’any vinent, amb la intenció de comptar amb la participació de tots els centres educatius de la comarca.
Fusió de música i tecnologia
Alumnes de sisè de Primària de l’escola Mare de Déu de l’Horta d’Ivars d’Urgell van presentar el projecte Combinant Blocks per la Novena Simfonia, en el qual fusionen tecnologia, música, art i ciències naturals. El treball parteix d’Escòcia i la llegenda del llac Ness i s’entrellaça amb la composició de Beethoven, utilitzant instruments construïts pels mateixos alumnes i programats per interactuar amb la peça musical. El projecte destaca pel seu enfocament interdisciplinari al combinar robòtica amb història, geografia, música i expressió artística.
Un gos i un elefant robòtic
El col·legi La Salle Mollerussa va presentar en aquest certamen tres projectes robòtics: un elefant que camina i aixeca objectes amb la trompa, un gos que lladra i mossega de forma simulada, i una escaladora que puja esglaons amb precisió. Tot això dissenyat i programat per alumnes de segon d’ESO, utilitzant equips de Lego Mindstorms. El professor de robòtica de primer i segon d’ESO a La Salle, Ismael Montoro, va destacar que el centre porta més de 14 anys treballant la robòtica educativa, i que actualment forma part del currículum escolar.
Demostracions a càrrec del guardonat equip Robotech
L’equip Robotech de Mollerussa va participar en l’esdeveniment portant a terme una demostració del seu projecte. Format per joves d’entre 12 i 16 anys, aquest equip va aconseguir un destacat doble reconeixement al Campionat del Món de la First Lego League, celebrat a Houston a l’abril: el primer premi a l’Excel·lència en Enginyeria i el tercer lloc en Comportament del Robot. També van participar en el certamen empreses com Nubulus Web Services que van exhibir la creació d’hologrames. Així mateix el Grup Saltó va aprofitar per presentar el robot Ugot, equipat amb intel·ligència artificial, reconeixement facial, de veu i orientació espacial.