L’Ajuntament de Lleida impulsa la millora de la gestió dels gats comunitaris al Parc de Santa Cecília
Es condicionarà una zona segura amb un punt d’alimentació regulat en un nou espai, per millorar el benestar dels animals i evitar la interferència amb altres usuaris de l’espai, com l’escola bressol i el parc infantil
L’Ajuntament de Lleida ha iniciat aquesta setmana una actuació per millorar la gestió de l’agrupació de gats comunitaris a l’entorn del Parc de Santa Cecília. L’objectiu és garantir el benestar dels animals i evitar conflictes amb altres usos de l’espai públic, especialment prop de l’escola bressol La Faldeta i del parc infantil.
La intervenció preveu la creació d’una zona segura amb un nou punt d’alimentació, més allunyat de les àrees de pas, i compta amb la col·laboració dels alimentadors i alimentadores de la zona. També es traslladaran les casetes per als gats, es condicionaran els accessos i es col·locarà cartelleria informativa.
La regidora de Sostenibilitat, Begoña Iglesias, ha destacat que es tracta d’una primera acció dins una política més àmplia per gestionar les colònies felines de la ciutat, malgrat la manca de suport d’altres administracions. Un cop habilitat el nou espai, es durà a terme una nova campanya de captura, esterilització i retorn (CER) dels gats, així com el seguiment continuat del punt d’alimentació.
Aquesta iniciativa se suma a la que ja es va realitzar al Turó de la Seu Vella, concretament a la zona de la Llengua de Serp.