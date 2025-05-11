La publicitat de menjar porqueria augmenta el consum calòric en nens, segons estudi britànic
Un assaig de la Universitat de Liverpool revela que cinc minuts d’exposició a anuncis d’aliments poc saludables són suficients per augmentar la ingesta diària en 130 calories en nens i adolescents.
Un estudi de la Universitat de Liverpool, presentat en el Congrés Europeu sobre Obesitat (ECO) a Màlaga, va revelar que l’exposició a sol cinc minuts d’anuncis d’aliments poc saludables (rics en greixos, sal o sucre) fa que nens i adolescents consumeixin, de mitjana, 130 calories més al dia. Això equival a dos llesques de pa i pot contribuir significativament a l’augment de pes amb el temps.
La investigació, realitzada amb 240 de menors d’entre 7 i 15 anys, va comparar l’efecte d’anuncis de menjar amb el d’anuncis de productes no alimentaris, a través de diferents mitjans com a televisió, xarxes socials, podcasts i tanques publicitàries. Els resultats van mostrar que, independentment del tipus de mitjà o del contingut de l’anunci (marca o producte), els nens en van menjar més després de veure publicitat de menjada ferralla.
A més, es va trobar que els nens amb un índex de massa corporal més gran (IMC) tendien a consumir encara més calories després de l’exposició. Tanmateix, el nivell socioeconòmic no va influir significativament en els resultats. Aquest estudi també és el primer en demostrar que els anuncis únicament de marca —sense mostrar productes— també indueixen un consum d’aliments més gran.
Segons la professora Emma Boyland, autora principal de l’estudi, aquestes troballes reforcen la necessitat urgent d’implementar polítiques restrictives sobre la publicitat d’aliments poc saludables dirigida a menors, a fi de protegir la seua salut i prevenir l’obesitat infantil.