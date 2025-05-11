SEGRE
Toc internacional de campanes per la pau

Els campaners de Cervera, ahir durant el toc de campanes conjunt. - C.MARSIÑACH

Les campanes de diferents punts de Catalunya, Espanya i Europa van repicar ahir al matí de forma conjunta per la pau. Els Campaners de Cervera van impulsar la iniciativa Campanes d’Europa per la Pau, l’endemà del Dia d’Europa, i en el marc de la celebració dels 600 anys de les campanes Seny Major i Carranca. L’objectiu era tocar de forma simultània per promoure la pau i la concòrdia entre els pobles. A les 11.30 h van vibrar alhora les campanes de Cervera, Granyena de Segarra i Santa Maria de Besora. També s’hi van afegir les de la catedral de València i d’altres països com Alemanya, els Països Baixos, Irlanda, Itàlia, Anglaterra, França, Polònia, Lituània, Àustria i Suïssa, entre d’altres. El 2022 la UNESCO va declarar el toc de campanes manual Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

