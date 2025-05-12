TV3
‘La jugada de Maquiavel’, un nou concurs d’estratègia
Deu concursants han estat seleccionats per participar en La jugada de Maquiavel, un format d’estratègia que s’estrena avui a TV3, a les 22.05 hores. L’atzar decidirà si seran jugadors o sabotejadors i, des del moment en què coneguin el seu rol, començaran les mentides i les traïcions.
Els jugadors han de completar les missions que Maquiavel els encarrega per guanyar diners, però cal moure’s amb astúcia. Dins del grup, un equip de sabotejadors actua per dinamitar els plans. Faran el que sigui necessari per sembrar el caos i fer fracassar les missions, ja que tots els diners que perdin els jugadors aniran al pot dels sabotejadors.
Després de cada missió, els jugadors voten en secret qui creuen que són els sabotejadors, i qui més s’equivoqui queda eliminat. “Qui és qui?” serà la pregunta de tots els participants.