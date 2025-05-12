Unes 10.000 persones als Camps Elisis de Lleida en una revetlla de Festa Major multitudinària
L'alcalde, Fèlix Larrosa, destaca que ha estat una de les celebracions més participades i segures dels darrers 10 anys
La Festa Major de Lleida està acomiadant la seva edició d'enguany amb un balanç molt positiu, segons han destacat les autoritats municipals. L'esdeveniment, del 9 al 12 de maig, ha comptat amb una assistència massiva, especialment durant la revetlla de diumenge, on segons càlculs de la Guàrdia Urbana hi van participar unes 10.000 persones.
"La Festa Major de Lleida ha estat una de les celebracions més participades i segures dels darrers 10 anys", ha destacat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, durant l'acte de balanç. El paer en cap ha remarcat que "les Festes s'han desenvolupat amb absoluta normalitat i sense incidents rellevants" i ha posat en valor "la centralitat dels Camps Elisis, un espai que està cridat a ser el gran parc central de la ciutat", tal com té previst el govern municipal en els propers anys.
Entre les novetats més ben rebudes d'aquesta edició, Larrosa ha destacat la Batalla de Flors a la Rambla de Doctora Castells, "un fet que ens permet plantejar la descentralització d'alguns dels esdeveniments multitudinaris en properes Festes Majors". També han tingut bona acollida iniciatives com la creació dels Joves Referents, l'ombrejat a la Plaça Sant Joan i el bus nocturn gratuït, que "ha contribuït a donar major seguretat a totes les persones que han apostat per utilitzar el transport públic en horari nocturn".
Dispositius de seguretat i prevenció
La responsable de Seguretat i Civisme, Cristina Morón, ha qualificat les festes com a "segures i plenes de civisme" i ha destacat "el bon funcionament dels dispositius de seguretat conjunts que s'han portat a terme per part de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra", amb el suport de Protecció Civil. Pel que fa a la mobilitat, els estacionaments habilitats a l'entorn de les revetlles han registrat plena ocupació.
Carme Valls, regidora de Polítiques Feministes, ha destacat la consolidació del dispositiu dels 1000 Ulls, amb més de 1.500 persones que han utilitzat la línia d'autobús nocturn habilitada durant la Festa Major, pràcticament el doble d'usuaris respecte l'any passat. Els Punts Lila-Rainbow, destinats a prevenir i atendre violències masclistes i LGTBIFòbiques, han atès una mitjana de 200 persones diàries, mentre que els dispositius de NitsQ han repartit 500 kits de prevenció i reducció de riscos en relació amb el consum de substàncies.
Cloenda amb diversitat d'activitats
L'últim dia de Festa Major ha comptat amb múltiples propostes per a tots els públics. El Parc dels Somriures, ubicat als Camps Elisis, ha acollit activitats infantils com "El conte del Marraco" de Sac Espectacles i l'espectacle musical "Toc de Retruc" de Tutti Frutti. Durant tot el matí, els assistents també han pogut gaudir de la instal·lació "Festa i Fusta", amb jocs de fusta per a infants de totes les edats.
A la tarda, el centre de la ciutat s'ha convertit en l'epicentre dels balls tradicionals amb les Ballades a plaça d'Els Baladrers al Pati de les Comèdies, el Ball de Festa Major de l'Orquestra Maravella a la plaça Sant Joan, i la Ballada de Sardanes amb la cobla Vents de Riella a la plaça Paeria.
El Castell de Focs i la tornada dels Gegants de Lleida cap a la Casa dels Gegants han posat el punt final a una edició de la Festa Major que el consistori lleidatà valora molt positivament per la seva participació i absència d'incidents destacables, segons la Paeria.