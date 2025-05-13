El final de l’apagada a Espanya i Portugal, vist des de l’espai
Imatges nocturnes de satèl·lits de la NASA mostren l’evolució de l’apagada i la restauració gradual del subministrament elèctric, destacant l’ús d’eines espacials per avaluar la resiliència d’infraestructures
Al fer-se fosc sobre Espanya i Portugal el 28 d’abril, els satèl·lits polars van seguir l’apagada que es va prolongar fins ben entrada la matinada a diverses regions.
Si bé l’electricitat es va restablir en la major part del territori al capvespre, algunes zones van romandre a les fosques durant més temps.
Imatges nocturnes dels satèl·lits Suomi-NPP, NOAA-20 i NOAA-21 de la NASA van capturar l’extensió de l’apagada i van rastrejar la recuperació gradual de l’electricitat des de l’òrbita.
Les imatges mostren zones amb talls d’electricitat prolongats i amb emissions de llum restaurades durant la nit.
Cartografiant una apagada a sis fotogrames
Els tres satèl·lits, que orbitaven la Terra de pol a pol, van realitzar sis passades sobre Espanya i Portugal entre el vespre i l’alba. Cada passada va proporcionar una instantània de l’evolució de la situació de la xarxa elèctrica.
Les sis imatges il·lustren la cronologia i la cartografia de l’apagada, des de les primeres òrbites al capvespre fins la recuperació gairebé completa al voltant de les 5 del matí. Va ser una nit pràcticament serena.
"En superposar les sis passades de satèl·lit i aplicar els algoritmes nocturns de la NASA, podem identificar grans punts verds que apareixen sobtadament i desapareixen gradualment", explica en un comunicat Alejandro Sánchez de Miguel, investigador de l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia (IAA-CSIC) i líder de diverses iniciatives avalades per l’AQUESTA que monitoren la contaminació lluminosa des de l’espai.
"Els punts verds indiquen l’absència de llum, mentre que els blancs mostren zones amb subministrament elèctric estable. Aquesta distribució concorda amb els informes de les companyies elèctriques i la progressiva tornada a la normalitat", afegeix Sánchez de Miguel..
Segons l’AQUESTA, aquesta apagada generalitzada posa en relleu com les eines de monitoratge espacial poden ajudar a avaluar la resiliència de les infraestructures, prioritzar les reparacions i facilitar les respostes d’emergència.