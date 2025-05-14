Investigadors confirmen per primera vegada l’existència de gel d’aigua fora del sistema solar
S’ha detectat en forma cristal·lina, barrejat amb pols fina
Una investigació en la qual ha col·laborat la Universitat d’Oviedo ha detectat per primera vegada la presència de gel d’aigua cristal·lí fora del sistema solar a través d’una observació realitzada amb el telescopi espacial James Webb. L’estudi, liderat pel científic assistent d’investigació a la Universidad Johns Hopkins Chen Xie, confirma definitivament l’existència d’aquest element en estat sòlid en un sistema solar a 155 milions d’anys llum de la Terra, una cosa que feia temps que els astrònoms sospitaven basant-se en deteccions prèvies en la seua forma gasosa i per la seua presència en estat congelat als planetes propers.
Els investigadors han aclarit que el terme gel d’aigua especifica la seua composició, ja que en l’espai també s’observen moltes altres molècules congelades, com el diòxid de carboni o gel sec, ha informat la Universitat d’Oviedo en un comunicat.
El gel d’aigua s’ha detectat en forma cristal·lina, barrejat amb pols fina, en un sistema actiu en el qual col·lideixen cossos gelats que alliberen partícules perceptibles pel telescopi James Webb, i s’ha comprovat que a les zones més fredes del disc el gel arriba a superar el vint per cent del material observat.
Segons els investigadors, el gel d’aigua és un ingredient vital als discos que envolten a les estrelles joves, ja que influeix enormement en la formació de planetes gegants i pot ser entregat per cossos petits com cometes i asteroides a planetes rocosos ja formats.
En aquesta nova troballa, que acaba de ser publicada la revista Nature, ha participat la investigadora de la Universitat d’Oviedo en l’Institut de Ciències i Tecnologies Espacials d’Astúries (ICTEA), Noemí Pinilla-Alonso.
Pinilla, beneficiària del programa ATRAE del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, ha explicat que aquesta troballa confirma que "els processos que afecten als cossos gelats en els confins dels sistemes planetaris podrien ser comuns en l’univers" i ha subratllat la seua rellevància per comprendre la història tèrmica i dinàmica d’aquests sistemes.