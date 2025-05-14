L’espectacular vestuari de Melody a Eurovisió 2025 porta la firma artesanal de Gustavo Adolfo Tarí
El dissenyador il·licità establert a Barcelona crea dos impactants abillaments que reflecteixen la transformació escènica de l’artista, amb més de 100 metres d’organdí i pedreria cosida a mà
El vestuari que Melody llueix al Festival d’Eurovisió 2025 amaga un minuciós treball artesanal. El dissenyador Gustavo Adolfo Tarí, establert a Barcelona, ha estat el responsable de crear els dos espectaculars vestits que l’artista espanyola presenta sobre l’escenari de Basilea amb el seu tema 'Esa diva', fent servir fins 100 metres d’organdí negre només per a la cua del primer vestit.
Des del seu estudi al Paral·lel de Barcelona, a escassos metres de l’emblemàtic teatre El Molino, Tarí ha compartit els detalls de l’ardu procés creatiu. Mentre mostra els esbossos originals, el taller revela el seu prestigi: maniquins vesteixen creacions que han lluït estrelles com Shakira, Rosalía i Nathy Peluso en videoclips i gires internacionals. L’elaboració dels vestits de Melody ha requerit aproximadament "dos setmanes treballant dotze hores diàries", segons calcula el dissenyador.
"És una feina conjunta", explica Tarí, que destaca la col·laboració amb la mateixa cantant, el seu estilista Almudena Ruiz i els directors artístics de la proposta espanyola. El dissenyador, que acaba de tornar de Suïssa on va ultimar els detalls del vestuari, ha participat activament en tot el procés creatiu fins a l’últim moment.
De la diva clàssica a la contemporània: la transformació escènica
El concepte darrere del vestuari eurovisiu respon a una narrativa visual molt definida. "La idea era mostrar primer una diva clàssica, com la que tothom té al cap, però utilitzant el negre i els volants i el barret cordovès", explica l’il·licità. "I després passa a ser una diva que és una diva actual, d’ara, amb el bodi de pedreria", afegeix sobre la transformació que es produeix en directe durant l’actuació.
Per al dissenyador, el que converteix Melody en una autèntica diva no és només la seua presència escènica, sinó la seua trajectòria vital: "És una dona lluitadora, que no ha parat de treballar des de petita, que ho tira tot endavant, que és mare, que és una gran artista (...) i tot mantenint els peus a terra i tractant la gent de forma molt humana, sense excentricitats".
Tarí es mostra especialment satisfet que la moda espanyola tingui aquest aparador internacional a través del festival. "Això és el que és Eurovisió", afirma amb entusiasme el dissenyador, que valora l’oportunitat de mostrar la seua feina en un esdeveniment de tal magnitud.
Artesania i secrets després del canvi de vestit
Un dels moments més esperats de l’actuació de Melody és el canvi de vestit que es produeix durant la caiguda del teló en ple escenari. Sobre els detalls tècnics d’aquesta transició, el dissenyador manté un hermètic silenci: "Secret professional", respon amb un somriure, encara que tranquil·litza assegurant que "tot sortirà bé" durant la final de dissabte.
L’especialitat de Tarí són les creacions amb metacrilat i pell d’espill tallats a làser, encara que per a aquesta ocasió ha optat per la pedreria cosida a mà, tècnica que domina a la perfecció. El dissenyador elabora cada peça des del principi fins al final, posant especial cura en els detalls que marquen la diferència.
A més de les peces principals, ha creat peces complementàries com el barret cordovès "tunejat" que Melody llueix en la primera part de l’espectacle, amb una ala més llarga i rígida de l’habitual per adaptar-se a les necessitats escèniques.
Qui és Gustavo Adolfo Tarí?
Natural d’Elx encara que "ja es considera un català més", Tarí va arribar a Barcelona per estudiar disseny, costejant-se la formació treballant de nit en una gasolinera de Sant Adrià del Besòs. Amb els anys, ha aconseguit posicionar-se com un referent en el disseny de vestuari per a grans espectacles.
La seua trajectòria professional inclou col·laboracions amb algunes de les artistes més rellevants de l’escena musical espanyola i internacional. Les seues creacions destaquen per la minuciositat en els detalls i per un estil reconeixible que combina la teatralitat amb la funcionalitat necessària per a l’escenari.
A més de vestuari, Tarí també dissenya cridaners tocats per a cabell que "semblen màscares amb petits diamants de cristall", ampliant així el seu repertori creatiu més enllà de la indumentària convencional.
Com es confecciona un vestuari per a Eurovisió?
La creació de vestuari per a un esdeveniment de la magnitud d’Eurovisió comporta consideracions específiques que van més enllà de l’estètica. Els vestits han de ser funcionals per permetre el moviment escènic, resistents per suportar assajos i actuacions, i prou impactants per destacar en la distància i davant de les càmeres de televisió.
En el cas de Melody, el desafiament addicional del canvi de vestit a meitat d’actuació ha requerit un disseny especialment tècnic que permetés la transformació en qüestió de segons, mantenint la qualitat visual durant tota l’actuació.
Quina importància té el vestuari a Eurovisió?
El festival europeu ha estat històricament un aparador per a propostes visuals trencadores on el vestuari hi juga un paper fonamental. Des de l’icònic vestit blanc de Massiel en 1968 fins les propostes més avantguardistes dels últims anys, la indumentària no només complementa l’actuació sinó que forma part integral del missatge artístic.
En el cas d’'Esa diva', el vestuari de Melody subratlla el concepte de la cançó i potencia la narrativa de transformació que proposa l’actuació, reforçant així l’impacte de la proposta espanyola en el seu conjunt.
Després del seu pas per la primera semifinal, Melody es prepara ja per a la gran final de dissabte en el St. Jakobshalle de Basilea, mentre Tarí continua pendent del telèfon per si sorgís qualsevol imprevist. "Jo ja no dormo fins dissabte", confessa entre rialles nerviós el dissenyador, conscient de la responsabilitat que suposa vestir la representant espanyola en el certamen musical més seguit d’Europa.