Més de la meitat dels espanyols preveu un món més insegur i dona suport a gastar més en defensa
Un 56% de ciutadans anticipa més inestabilitat global i un 51% recolza incrementar la inversió en seguretat nacional, segons l’informe presentat a FEINDEF
Més de la meitat dels espanyols preveu un panorama internacional més insegur en el futur pròxim i aposta per reforçar la inversió estatal en defensa, segons revela un estudi presentat aquesta setmana. L’informe 'Percepció social a Espanya sobre Seguretat i Defensa', elaborat per GAD3 per a l’Associació Espanyola d’Empreses Tecnològiques de Defensa, Seguretat, Aeronàutica i Espai (TEDAE), mostra que un 56% dels ciutadans anticipa un món menys estable, mentre un 51% considera necessari augmentar el pressupost destinat a protegir la seguretat nacional.
L’estudi, donat a conèixer durant la Fira Internacional de Defensa (FEINDEF) que va concloure aquest dimecres, evidencia una creixent preocupació entre la població espanyola davant d’amenaces com conflictes armats, atacs cibernètics, desastres naturals i tensions comercials internacionals. Malgrat aquest pessimisme sobre l’estabilitat global, sis de cada deu enquestats mantenen cert optimisme respecte al futur de la sostenibilitat, la prosperitat econòmica i la democràcia.
La investigació, basada en 1.218 entrevistes a residents a Espanya majors de 18 anys, situa les qüestions de seguretat i defensa com la tercera preocupació dels espanyols, només per darrere de l’accés a l’habitatge i l’estabilitat econòmica. Resulta cridaner que aquesta priorització varia significativament segons grups demogràfics: els joves posicionen la seguretat en tercer lloc, mentre els majors de 45 anys la releguen al cinquè lloc.
La percepció ciutadana sobre la despesa en defensa i el seu impacte
L’estudi revela dades significatives sobre com els espanyols perceben la inversió actual en defensa. Un 37% considera insuficient el pressupost que Espanya destina a aquest àmbit, mentre que el 40% estima que el nostre país inverteix menys que altres nacions del nostre entorn. Aquesta valoració es tradueix en un ampli suport (52%) a incrementar els recursos destinats a aquest sector.
Entre els beneficis que els enquestats associen a una despesa més gran en defensa destaca, a més del reforç de la seguretat nacional, la creació d’ocupació qualificat (35%) i el desenvolupament de tecnologies d’ús dual amb aplicacions civils (31%). Aquestes dades suggereixen que els ciutadans reconeixen el valor de la indústria defensiva més enllà de la seua funció estrictament militar.
Respecte al futur de les Forces Armades, el 40% dels participants creu que continuaran sent necessàries com a fins ara, mentre un 30% considera que s’hauran de transformar per adaptar-se a les noves amenaces híbrides. Les opcions de limitar les seues funcions, privatitzar-les o eliminar-les reben escàs suport popular.
Espanya i el seu paper en l’OTAN: ampli suport a la col·laboració internacional
En l’àmbit de les relacions internacionals, l’enquesta mostra un sòlid suport al paper d’Espanya en l’Aliança Atlàntica. El 53% dels ciutadans recolza mantenir el nivell actual de participació en l’OTAN, mentre que un significatiu 27% advoca fins i tot per incrementar la col·laboració. Només un 13% es mostra partidari de reduir la contribució espanyola a l’organització.
Aquesta postura reflecteix la conscienciació ciutadana sobre la importància de les aliances defensives en un context geopolític complex. Els espanyols semblen reconèixer que la seguretat nacional està cada vegada més vinculada a la cooperació internacional, especialment al marc europeu i atlàntic.
La indústria de defensa: innovació i desenvolupament amb demanda de transparència
La valoració ciutadana sobre el sector industrial de la defensa és majoritàriament positiva. Gairebé sis de cada deu enquestats (60%) considera que aquesta indústria impulsa la innovació tecnològica, i un 54% destaca la seua contribució al desenvolupament industrial del país. No obstant, existeix una clara demanda social: el 80% dels participants reclama més transparència i una comunicació més clara cap a la ciutadania.
Ricardo Martí Fluxá, president de TEDAE, ha destacat la rellevància d’aquests resultats: "Els espanyols no només reconeixen la necessitat d’enfortir la nostra capacitat de resposta en matèria de defensa i seguretat, sinó que també valoren el seu paper estratègic com a motor d’innovació, impuls econòmic, desenvolupament tecnològic i ocupació qualificada".
Preparació davant d’amenaces: confiança en Europa, dubtes sobre Espanya
L’estudi revela una sensibilitat ciutadana més gran cap a la necessitat de preparar-se davant de possibles amenaces. En aquest context, la meitat dels espanyols confia que la Unió Europea està capacitada per afrontar aquests desafiaments, mentre que només un 33% creu que Espanya està adequadament preparada per fer-los front.
Quant a la valoració d’institucions, els enquestats perceben la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les Forces Armades com els organismes que més actuen en benefici de la ciutadania, seguits de la Unió Europea i la indústria tecnològica. Aquesta confiança en les forces de seguretat nacionals contrasta amb la percepció de vulnerabilitat del país davant d’amenaces externes.
FEINDEF 2025: aparador internacional de la indústria de defensa espanyola
La presentació d’aquest estudi ha tingut lloc en el marc de la IV edició de la Fira Internacional de Defensa i Seguretat (FEINDEF), que ha superat totes les expectatives amb més de 31.000 visitants. Segons ha indicat Ángel Olivares, president de la Fundació FEINDEF, l’esdeveniment ha aconseguit una internacionalització un 67% superior a l’edició anterior, una cosa que considera "imprescindible per garantir la nostra seguretat i defensa".
La fira ha servit com a plataforma per a importants acords empresarials, entre els quals destaquen els assolits amb Ucraïna, representada pel seu ministre d’Indústries Estratègiques, Herman Smetanin. "Ucraïna ha arribat a acords amb empreses nacionals i internacionals en el marc de FEINDEF", ha confirmat Olivares.
Entre les novetats tecnològiques més destacades d’aquesta edició figuren els sistemes no tripulats (terrestres, navals i aeris), avenços en comunicació espacial on Espanya es posiciona com a "referència", desenvolupaments en ciberdefensa i aplicacions d’intel·ligència artificial.
Quin paper poden jugar les dones al sector de la defensa?
Durant FEINDEF també s’ha abordat la presència femenina en l’àmbit militar i de la indústria defensiva. En una taula rodona sobre talent femení, diverses expertes han coincidit a assenyalar la princesa Elionor com a possible "referent" per atreure més dones al sector.
Elena Delgado, directora de Desenvolupament de Negoci Nacional en EM&E Group, ha expressat que l’hereva al tron "jugarà un paper fonamental" per canviar les xifres de dones en defensa. "Crec que gràcies a ella, a totes les xarxes socials i al que es veu en els mitjans, moltes nenes es veuran inspirades", ha assegurat.
Les participants han destacat també la importància de potenciar les carreres STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) entre les joves, així com d’abordar problemes com la conciliació laboral, que afecta especialment les dones i dificulta la retenció del talent femení en un sector que requereix alta qualificació.
Quins són els reptes de futur per al sector de la defensa a Espanya?
Segons els organitzadors de FEINDEF, els "tres grans eixos" de desenvolupament futur per al sector passen per aprofundir en la internacionalització, incrementar l’aposta per la innovació i les tecnologies d’"aplicació dual", i millorar l’educació i retenció del talent jove.
Un altre dels desafiaments pendents, segons ha avançat Olivares, seria "obrir la porta al públic en general" en pròximes edicions de la fira, encara que ha advertit que es tracta d’una decisió "complexa" que encara està "en procés de decisió".
L’edició 2024 de FEINDEF ha ampliat el seu espai expositiu fins els 66.690 metres quadrats, amb 601 expositors (el 75% pimes) i presència de 93 delegacions internacionals, consolidant-se com la principal fira del sector a Espanya i una de les més importants d’Europa.