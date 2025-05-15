POBLACIÓ
Rècord de lleidatans a l’estranger
Les inscripcions el 2025 en registres consulars arriben a la xifra més alta, amb un total de 1.701. Els nascuts a Catalunya que van a viure a altres països augmenten un 50% en 15 anys
El nombre de lleidatans residents a l’estranger era de 24.229 persones a 1 de gener del 2025, la qual cosa representa un augment del 4,43% respecte a l’any anterior, segons les xifres publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Es tracta de persones amb nacionalitat espanyola que actualment viuen en altres països i que tenen registrada la seua última inscripció a les comarques lleidatanes. El 2025, les noves inscripcions de lleidatans en registres consulars van assolir rècord, amb un total de 1.701, dels quals el 24% són nascuts a Catalunya. Es tracta d’altes produïdes per naixement, nacionalització, omissió o emigració de Catalunya a l’estranger.
Per una altra banda, del total de residents lleidatans a l’estranger, els que són nascuts a Catalunya han augmentat un 50% en els últims 15 anys. Segons Idescat, representen el 35,5% del total de lleidatans que viuen en altres països. Tanmateix, la majoria van nàixer a l’estranger, amb un 61,2% del total.
Per país de residència, Andorra se situa en primera posició, amb 5.920 lleidatans que vivien al Principat a començaments del 2025. La segueixen França, amb 4.659 persones; l’Argentina, amb 4.220; el Regne Unit, amb 1.262; Alemanya, amb 1.100, i els EUA, amb 865 lleidatans. Segons les xifres demogràfiques d’Idescat, totes les comarques lleidatanes i Aran han augmentat l’últim any el nombre de residents a l’estranger. La Noguera és la que registra una pujada més gran, la tercera de Catalunya, amb un 8,2% més respecte al 2024, i un total de 2.765 veïns que s’han desplaçat a altres països, sent l’Argentina el principal país de residència. La segueix l’Alta Ribagorça, amb un 7,8% més, i 152 habitants residents a l’estranger a 1 de gener. En aquest cas, França és el país principal de residència a l’exterior. Per un altre costat, el Segrià és la comarca amb més veïns a l’estranger, amb 8.777, un 5,3% més respecte al 2024.
Per grups d’edat, el Pallars Sobirà és la comarca lleidatana amb un percentatge més elevat de residents a l’estranger de 65 anys o més, amb un 42,4% del total. En l’altre extrem se situa el Solsonès, amb el 25,6% de població resident en altres països que tenen entre 0 i 14 anys. Per lloc d’inscripció, entre les comarques catalanes amb una proporció més elevada de residents a l’exterior nascuts a l’estranger se situen la Noguera (74,5%) i el Pallars Jussà (73,2%). En canvi, la Cerdanya és la comarca catalana amb un percentatge més elevat de residents en altres països nascuts a Catalunya, amb un 48,9%.