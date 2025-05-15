La Seu felicita una de les seues centenàries
Nativitat Rugall va rebre ahir un homenatge per part de l’ajuntament de la Seu d’Urgell, el dia del seu 101 aniversari. L’alcalde, Joan Barrera, va poder felicitar personalment la centenària a la Llar de Sant Josep, on resideix i va estar ahir acompanyada dels seus familiars, personal assistencial i unes altres quatre usuàries que superen els 100 anys. Rugall, nascuda a Capdella, al Pallars Jussà, té quatre fills, cinc nets i un besnet. Barrera va entregar a la centenària un ram de flors com a regal de part de la corporació, així com un pastís d’aniversari.